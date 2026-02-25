(SOOČENJE) Janša suvereno zmagal dvoboj, Golob kot popadljiva čivava

Piše: Nova24tv.si

Ponedeljkovo veliko soočenje na Pop TV, ki je potekalo 23. februarja 2026 v Kopru, je bilo prvo resnejše predvolilno srečanje predsednikov strank pred državnozborskimi volitvami 22. marca 2026. Med osmimi udeleženci sta bila poleg ostalih predsednikov strank tokrat tudi predsednika Gibanje Svoboda in Slovenske demokratske stranke. Razprava je trajala približno dve uri.

“Posebej smo pričakovali prvi veliki dvoboj med Robertom Golobom in Janezem Janšo – in ta se je v resnici tudi zgodi,” je dejal voditelj oddaje Kdo vam laže. Natančno je ocenil, da je bil Golob vidno živčen in znerviran, ni se mogel kontrolirati. “Bil je kot popadljiva čivava na začetku – skakal je v besedo, ni pustil nikomur, da bi kaj povedal, in se je naduto hvalil.” Tomašič je prepričan, da ta arogantna drža Golobu ne prinaša glasov.

Nasprotno je Janez Janša nastopal zadržano in državniško. “Ni se dal sprovcirati, ni se spustil v te primitivne besedne dvoboje, ki jih mu je poskušal vsiliti Golob,” je poudaril Tomašič. S to distanco je Janša po njegovem mnenju poslal sporočilo, ki ga mora imeti bodoči predsednik vlade: da se ne spušča v nepotrebne debate. Tam, kjer je bilo treba, pa je bil zelo jasen – absolutno je dominiral na področju mednarodne politike, pokazal je, kdo ve, kaj se dogaja v svetu in kdo nekaj pomeni v svetu. Dodal je tudi par duhovitih vložkov, ki so lepo “popestrilo” vse skupaj.

Tudi analiza Dejstev na 24ur.com je potrdila, kar smo že dolgo vedeli: Golob je ponovno ujet pri lažeh, Janša pa je prestal preverjanja brez večjih madežev.

Janša miren in izkušen, Golob agresiven in obramben

Po mnenju analitikov in Borisa Tomašiča je Janša igral strateško – s poudarkom na vsebini in predlogih. Govoril je najdlje (skoraj 13 minut), medtem ko je Golob veliko časa porabil za hvalisanje lastnih “dosežkov” (kar 2 minuti in 50 sekund), a bistveno manj za konkretne rešitve. Tomašič je izpostavil, da je Golob vidno živčen in da so ga očitno naučili biti zelo agresiven ter ponavljati floskule – pozabil pa je, da mu ljudje po teh sentencah, ki jih deli, ne verjamejo več.

Gospodarstvo in davki: Janša za ustvarjanje, Golob za deljenje neobstoječega

Janša je jasno poudaril: “Preden kaj deliš, je treba ustvariti,” in kritiziral Golobovo vlado zaradi uničevanja malega gospodarstva, nizke produktivnosti in rekordnega zadolževanja. Pod njegovo vlado je povprečna plača zrasla bolj – kar je prestalo preverjanje dejstev. Golob je branil “rast plač” in “vlaganje v znanje”, obljubil sistemske reforme, a njegove trditve so glede na realnost zvenele prazno. Golob je lagal o javnem dolgu – trdil je: “V vseh 4 letih smo samo 5 milijard povečali dolg.” Resnica po SURS? Povečanje za 8,64 milijarde evrov (22 % BDP) – klasično zavajanje, ki ga je razkrila ekipa Dejstev.

Janša dominiral na področju mednarodne politike

Najbolj vroče je bilo pri temi čistk, ko je bil Golob postavljen pred dejstvo o “čiščenju janšistov”. Golob mu je očital enako, a ko ga je Janša prosil za konkretne primere in šteivlke, je Golob ostal brez besed. Golob je branil svoje “reforme” in obljube o krajših čakalnih vrstah – a realnost je drugačna: čakalne vrste so daljše, reforme pa propadle.

Janša je kritiziral pomanjkanje napredka in predlagal močnejši položaj Slovenije v EU in Natu. “Naša moč je v Evropskem svetu, kjer imamo en glas kot Nemčija in Francija,” je poudaril Janša na soočenju, “Absolutno je,” kot pravi Tomašič, “dominiral na področju mednarodne politike – pokazal je znanje in avtoriteto.” Predsednik stranke SDS je med ostalim zelo dobro izpeljal verbalni spopad okoli Grenlandije z Matjažem Hanom in se spotoma obregnil še ob Goloba in njegovo nepomembnost v svetovnem merilu: “nas je ob prihodu iz Ukrajine čakalo 200 mikrofonov, Goloba pa ob obisku evropskemu Svetu trije”, se je pošalil Janša.

Koalicije: Golob izključuje SDS, Janša odprt za razum

Golob je izključil sodelovanje samo z SDS, Janša pa je dejal, da se bo pogajal z vsemi poslanci za “ustavno večino razuma”. “Kdor ni proti nam, ta je lahko z nami, na podlagi meritokracije,” je bil jasen.

Po Tomašičevi oceni so se v debati ostali udeleženci izkazali takole: Jernej Vrtovec (NSi) je uspešno in lepo provociral Goloba in Hana, kar mu je prineslo pozornost; Matjaž Han (SD) je bil preveč “gostilniški, tikal je vse po vrsti, poskušal biti duhovit in vsem všeč, a brez pravega učinka”.

Zoran Stevanović (Resnica) in Luka Mesec (Levica) sta se osredotočila zgolj na svojo ožjo volilno bazo in govorila o temah, ki širše občinstvo niso zanimale; Anže Logar (Demokrati) se je sicer trudil delovati pomembno, vendar je pretiraval z gestikulacijo rok in se malce vmešaval v vodenje debate, kar po Tomašiču kaže na neprimerno vzvišen odnos do novinarjev za nekoga, ki cilja visoko; Vladimir Prebilič (Prerod) pa je izstopal z osebnim, neposrednim in pristnim pristopom.

Zaključek Borisa Tomašiča in Nova24TV

Nekateri so menili, da je bil Janša morda premalo agresiven. Tomašič odgovarja: “Zakaj bi bil agresiven? Ko si močen, se ni treba se zaganjati kot čivava […] Janša je s tem pokazal, da ni prepirljivec ali zamerljivec, kot ga poskušajo prikazovati,” je pojasnil in poudaril, da je Janša pokazal “državotvorno in dostojanstveno držo“. “Če bo na ta način nadaljeval, mislim, da Golob in levica nimata nobene šanse,” je zaključil Tomašič.