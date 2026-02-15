Sodstvo kontaminirano z najbolj radikalnimi predstavniki l(L)evice!

Piše: Celjski glasnik

Predvsem na levici ljudi radi prepričujejo, kako gre v primeru sodstva za neodvisno vejo oblasti in izoliranost od oblasti.

Hkrati pa ravno na levici lahko vidimo največ prehodov iz sodstva v politiko in potem v obratni smeri. In kot kaže bomo sedaj dobili še najbolj radikalne predstavnike/kandidate za prehod v politiko in to v sami Levici?

Kako naj zaupamo v pravosodje, če vodja službe za zakonodajo na vrhovnem sodišču kandidira pri tako skrajni stranki kot je Levica?! In če ne uspe s kandidaturo bo kaj, se vrnila nazaj v neodvisno sodstvo?! https://t.co/oBb2uCPkja — Matej Lahovnik (@LahovnikMatej) February 11, 2026

Mediji že poročajo, da naj bi se nekdanja državna sekretarka na pravosodnem ministrstvu, danes pa vodja službe za zakonodajo na vrhovnem sodišču Tina Brecelj odločila za kandidaturo pri Levici. Tako bi dejansko Slovenija dobila kandidata za poslanca pri najbolj radikalni stranki in to osebo, ki je aktivno vpeta v delovanje slovenskega sodnega sistema.

“Kako naj zaupamo v pravosodje, če vodja službe za zakonodajo na vrhovnem sodišču kandidira pri tako skrajni stranki kot je Levica?! In če ne uspe s kandidaturo bo kaj, se vrnila nazaj v neodvisno sodstvo?!” Tako ob teh transformacijah iz politike v pravosodje razmišlja ekonomist dr. Matej Lahovnik.