Sodba v Celju: letele bodo glave

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Sodnica Cvetke Posilovič bo popoldan (ob 14h, op. ur.) v Celju razglasila še ena od sodb v številnih montiranih sodnih postopkih proti predsedniku največje opozicijski stranke Janezu Janši, ki je bil po političnih zlorabah pravosodja že dvakrat v zaporu.

Obakrat, v primeru JBTZ in Patria, so bile sodbe pozneje razveljavljene. Tožilec za Janeza Janšo predlaga dve leti zapora. Postopek, da bi naj bilo podjetje oškodovano z nakupom nepremičnin (ene v Trenti in ene v Ljubljani), ki jih pozneje po višji ceni prodalo, je sprožil nekdanji šef KPK, pred tem pa namestnik notranje ministrice Katarine Kresal (LDS) Goran Klemenčič, ki je funkcijo šefa KPK zlorabil za diskreditiranje Janeza Janše in Zorana Jankovića z objavo poročil o premoženjskem stanju predsednikov strank. Z ugotovitvami ju ni seznanil in jima ponudil možnosti odgovora, kar bi moral storiti po zakonu, ki ga je pred tem sam pomagal pisati. To je pozneje presodilo sodišče. Uspelo mu je doseči razpad vlade Janše in na oblast spraviti Alenko Bratušek.

Na posnetku nekdanji šef KPK in pozneje pravosodni minister Goran Klemenčič, ob njem namestnik Darko Stare, ki je prej delal na Sovi Foto: DZ

Pozneje je bil Klemenčič imenovan za pravosodnega ministra v vladi Mira Cerarja, ki je oblast dobila, ko so Janeza Janšo onemogočili tako, da so ga med volilno kampanjo zaprli. Po pravosodnem konstruktu Patria. Pred tem je SDS z veliko prednostjo dobila evropske volitve. V podobnem položaju smo tudi zdaj.

Kot minister je Klemenčič pozneje zaslovel z javno grožnjo, da bodo letele glave, če sodstvo ne obsodi Igorja Bavčarja in pride do zastaranja. Kot Janša je tudi Bavčar imel pomembno vlogo, da je nastala slovenska država in se ubranila pred poskusom pokoritve z vojaško silo iz Beograda.

V medijih je Klemenčičeva napoved o letečih glavah sprožila huronsko navdušenje. Končno odločen politik, ki preganja kriminalce. Nekaj manj so bili navdušeni bolj pametni med sodniki. Najbolj pametni pa so se samo križali, kakšen bedak vodi pravosodno ministrstvo. Sodnikom se ne sme javno groziti. Najmanj, če si politik. In vlada ne sme zahtevati, kako se mora soditi. Končalo se je tako, da so na evropskem sodišču Bavčarju pritrdili, da je bilo sojenje nepošteno, ker je pravosodni minister javno grozil sodnikom, da bodo ob glave, če ne storijo, kar zahteva.

Kaže pa to, kako velik vpliv je imel s svojo propagandno dejavnostjo Klemenčič na medije in pravosodje. Spremljamo ta vpliv tudi danes v Celju.

