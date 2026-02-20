“Slovenski Epstein” opažen v Berlinu, očitno čaka na zastaranje obtožb – kdo ga ščiti?

Piše: Sara Kovač

Detektiv portal Slovenija je objavil pregled javno dostopnih sledi o tem, kje naj bi se Dušan Smodej nahajal v času, odkar je bila zoper njega vložena obtožnica. Vprašanje, ki se pri tem pojavlja je, zakaj v zadevi ni bila izdana tiralica? Več kot tri leta po aferi Fotopub sodišču še kar ni uspelo vročiti obtožnice Dušanu Smodeju. Kot so pojasnili na sodišču, obtožnica še ni pravnomočna zato, ker še ni bila vročena, a aktivnosti za vročitev potekajo.

Nekdanji kriminalist Julijan Kren je ob tem opozoril, da bi ga lahko z lahkoto prijeli in sprovedli postopek do konca. Dodal je tudi gre v tem konkretnem primeru za slovensko različico afere Epstein v Ameriki ter dejal, da ima Smodej zagotovo zagotovilo, da se mu v tej vladi ne more zgoditi nič.

Objava z družbenih omrežij iz februarja 2026 dokazuje, da se Dušan Smodej trenutno nahaja v Berlinu v času mednarodnega filmskega festivala. Detektiv portal Slovenija navaja, da je posnetek datiran na 16. februar 2026, v ozadju pa je viden napis “Berlinale26”, kar sovpada s trajanjem festivala.

Ali Smodej čaka na zastaranje postopka?

Februarja 2025 se je pojavil v Bologni kot kurator razstave “Razdrobljeni narodi”, pripravljene v sodelovanju s Carmen Lorenzetti. Razstava je potekala med 5. in 16. februarjem 2025 v Museo Civico del Risorgimento in bila del programa ART CITY Bologna v okviru Arte Fiera.

Nahajal se je tudi v Krakovu …

Zato se poraja vprašanje, zakaj ni bila izdana tiralica? Ali odgovor leži pri stranki Levica? Portal namreč tudi opozarja, da je Tina Brecelj, ki je prestopila v Levico, iz mesta vodje službe za zakonodajo na Vrhovnem sodišču (prej šefica piarja in svetovalka predsednika) bila tudi dolga leta tudi intimna partnerka Miodraga Đorđevića (bivši predsednik Vrhovnega sodišča 2022–2025). Vrhovno sodišče pa nadzira in usmerja delo nižjih sodišč (vključno z Ljubljanskim okrožnim), zato ima upravni vpliv na postopke.

Smodej ima stalni naslov v Benetkah (San Marco) – to je sodišče potrdilo že septembra 2025 v drugi izvršilni zadevi (Okrajno sodišče Novo mesto). Namesto izdaja evropskega naloga za sprejem (EIO) ali tiralice prek Italije se postopek “vleče” z vročanjem po pošti. 11. februarja 2026 je Brecljeva javno prestopila v Levico (kandidira v Škofji Loki) in jo hvali kot “stranko brez afer, ki gradi pravno državo”.

Pa je res stranka brez afer?

Za vlado, še bolj pa za stranko Levica, bi bilo namreč neugodno, da bi afera Fotopub doživela epilog tik pred parlamentarnimi volitvami. Sploh ker so kmalu po izbruhu afere prišli na površje posnetki, da se je na Smodejevih zabavah kratkočasil tudi minister Luka Mesec, je poročal Planet TV. Prav tako je bila v stiku z njim tudi ministrica Asta Vrečko, ki pa je te povezave večkrat zanikala. Tiho je marsikdo že tri leta in pol. Njegova najbolj sveža objava na Instagramu prikazuje uživanje na sončku v švicarskem letovišču, očitno čakajoč na zastaranje sodnega postopka.

Obtožnica zaradi kaznivih dejanj spolnega nasilja, uživanja prepovedanih drog ter povzročitve lažjih telesnih poškodb mu do zdaj še ni bila vročena. Spomnimo, da se je takoj po obtožnici preselil v tujino, na naslov v Benetkah, ki je sodišču tudi znan. Po treh letih in pol namreč afera Fotopub še vedno čaka na epilog, kar očitno nekomu godi. Nekdanji policist – kriminalist Julijan Kren je za Planet TV povedal: “Če bi ministrstvo za notranje zadeve in ministrstvo za pravosodje izdalo ustrezno tiralico, bi ga lahko z lahkoto prijeli in sprovedli postopek do konca.”

Ocenil je, da gre v tem konkretnem primeru za slovensko različico afere Epstein v Ameriki. “Do konca volitev zoper njega ne bo izpeljan noben ustrezen postopek, predvsem zaradi udeležencev iz vrst različnih političnih strank. Če ne, se ne bi tako svobodno sprehajal po EU in objavljal slik. Zagotovo ima neko zagotovilo, vsaj dokler je trenutna vlada na oblasti, da se mu ne more zgoditi nič.” Kdo ga torej ščiti?