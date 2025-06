Slovenski dnevi knjige v Ljubljani: Predstavlja se tudi založba Nova obzorja!

Piše: C. R., STA

Od 5. do 8. junija bo na vrtu Lily Novy v Ljubljani potekali 30. Slovenske dneve knjige s sloganom Drevo, beseda in človek po verzu iz pesmi Na polju Edvarda Kocbeka. Na festivalu, ki se bo začel jutri, na svetovni dan okolja, bodo pogovori z avtorji, branje poezije, dogodki za mlade in podelitve nagrad. Na tokratnih Slovenskih dnevih knjige se predstavlja tudi založba Nova obzorja; njene knjige pa bo mogoče tudi kupiti.

Otvoritveni dogodek festivala bo jutri ob 16. uri s pogovorom o knjigi Mož, ki je sadil drevesa francoskega pisatelja Jeana Giona. Sledita mu tudi voden sprehod po Tivoliju z gozdarjem Jožetom Prahom v sodelovanju z Zavodom za gozdove in okrogla miza ob razglasitvi prejemnika Goncourtove nagrade Slovenije po izboru študentov francoskega jezika. V petek so med drugim na sporedu pogovor o knjigi 168 ur pokonci za kulturo Glorjane Veber, predstavitev založbe Črna skrinjica in pogovor z mladimi avtorji Mlada poezija. V dopoldanskih urah četrtka in petka bodo potekali dogodki za mlade.

Za sobotno dogajanje sta vodji festivala Nina Kokelj in Luna J. Šribar izpostavili predstavitev knjige Mitologija in simbolika čebel v sodelovanju s Čebelarskim muzejem Radovljica, pogovor s scenaristko Sonjo Prosenc z naslovom Nikoli ne stopiš v isti film, Filozofsko klopco s filozofom in striparjem Izarjem Lunačkom ter podelitev Lavrinove diplome, ki jo letos prejme hrvaška prevajalka Anita Peti Stantić.

V nedeljo bodo dogajanje odprli z branjem del nominiranih literatov Festivala mlade literature Urška. Sledijo mu tudi predstavitve knjig Vsemirje Marjana Tomšiča v sodelovanju z založbo Sanje in Samo seks avtorice Erice Johnson Debeljak, ki jo je izdala založba Mladinska knjiga.

Društvo slovenskih književnih prevajalcev (DSKP) v nedeljo pripravlja tudi Prevajalski evrobarometer, na katerem bodo predstavili prevode iz manj znanih evropskih jezikov, je na današnji novinarski konferenci povedala predsednica DSKP Tanja Petrič. Jedro festivala sicer ostaja knjižni sejem, ki bo tudi letos potekal na vrtu Lily Novy.

“Knjiga bo rešila svet, knjiga je sredstvo, ki lahko prepreči hude reči,” je ob festivalu zapisal predsednik DSP Marij Čuk. Po njegovih besedah so Slovenski dnevi knjige iskrena privrženost lepemu, dobremu in sočutnemu, so ozaveščanje vsega tistega, kar je človek zanemaril. S svojo ponudbo, mislijo in vsebino nas vračajo k izvirom mirnega sobivanja, solidarnosti in umetniškega užitka ter ponovnemu odkrivanju pripadnosti in identitete, je dodal.

Kot že omenjeno se na tokratnih Slovenskih dnevih knjige se predstavlja tudi založba Nova obzorja; njene knjige pa bo mogoče tudi kupiti. Sicer jih je mogoče kupiti tudi preko SPLETA.

Vseslovenski literarni festival poleg Ljubljane poteka tudi v Mariboru, Lendavi, Murski Soboti, Ormožu, Ptuju, Brežicah, Slovenskih Konjicah, Mežici, Celju, Hrastniku, Škofji Loki, Sežani, Kopru in Trstu. Med podporniki letošnjega festivala so Javna agencija za knjigo, Mestna občina Ljubljana in Ljubljana – Unescovo mesto literature.