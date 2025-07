Slovenije v tujini ne sramoti zgolj Golob

Piše: A. H. (Nova24tv)

Predsednica Nataša Pirc Musar je ob napovedi obrambnih referendumov izrazila željo, da si Slovenija ne bi nakopala sramote v mednarodni skupnosti, in pozvala politiko k dialogu ter enotnosti pri pomembnih temah, je poročal MMC RTV Slovenija. Ob tem je poudarila, da bi se želela pogovoriti s predsednikom vlade Robertom Golobom, a kaj bi lahko bile teme njunega pogovora?

Poziv predsednice bi bil na mestu, če bi pozabili na njen nastop v Evropskem parlamentu, kjer je z izjavo o “genocidu” in zamenjavo Gaze z Zahodnim bregom po mnenju kritikov osramotila Slovenijo. Ob njenih besedah ji mnogi očitajo hinavščino.

“Izjava predsednice Nataše Pirc Musar, da ne želi, da si delamo sramoto v mednarodni skupnosti, je višek hipokrizije! Kdo je vsa ta leta podpiral to skrajno levo in nesposobno vlado? Nataša Pirc Musar. Kdo ob vseh rabotah te vlade doma in v tujini ni zmogel poziva k odstopu? Nataša Pirc Musar. Je ob zadnjih norostih z referendumi pozvala vlado, naj nemudoma odstopi? Seveda ne. Predsednica je soodgovorna za popoln kaos v Sloveniji in za to, da se Slovenija skoraj dnevno osramoti v tujini. Njene izjave so zato norčevanje iz državljanov,” je na X zapisal Vid Mlakar, molekularni biolog in politični komentator.

Na vseslovenskem srečanju pod Najevsko lipo na Koroškem je Pirc Musar napovedala, da se namerava o referendumih pogovoriti s predsednikom vlade. “Odkrito si morava povedati, kaj se pravzaprav v ozadju dogaja,” je dejala o pobudi za referendum. Ob tem se poraja vprašanje, o čem se bosta sploh pogovarjala, saj sta svetovnonazorsko sorodna in oba sta posledica negativne kadrovske selekcije na levici. Njuni nesporazumi izvirajo predvsem iz kadrovskih vprašanj.

Spomnimo, da je Pirc Musar minuli mesec začela nov krog posvetovanj s poslanskimi skupinami za imenovanje novega guvernerja Banke Slovenije, a tudi tokrat ni uspela zagotoviti zadostne podpore. Njen kandidat Simon Savšek, vodja pisarne Evropske investicijske banke, kljub strokovnosti ni dobil zadostne podpore koalicije, menda zaradi pomanjkanja vodstvenih

Koalicija, zlasti Gibanje Svoboda, vztraja pri svoji kandidatki Saši Jazbec, kar je že v prejšnjih krogih posvetovanj povzročilo neuspeh pri imenovanju kandidatov.

Kdo iz ozadja odloča o zunanji politiki?

Druga zadeva, ki odpira nova vprašanja ali morebitno temo za pogovor z Golobom, so njene besede, da ne ve, “kaj se v ozadju dogaja“. S tem predsednica dodatno potrjuje to, kar je bilo moč sklepati iz izjav Vladimirja Prebiliča, ki je v enem od nedavnih intervjujev za Žurnal24 potrdil, da t. i. ‘strici iz ozadja’ niso mit, temveč realnost slovenske politike – predvsem pa, da ima Milan Kučan še vedno ključno vlogo pri odločanju, kdo lahko stopi na politični oder. Jasno je povedal, da še ni dobil “da” od Kučana in če ga ne prejme, ne gre na volitve.