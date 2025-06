Slovenija postaja zverinjak: znani bloger prejel grožnjo s smrtjo zaradi intervjuja z Zalo Klopčič

Slovenski bloger, youtuber, pisatelj in podjetnik Tomaž Gorec, znan po svojih intervjujih in spletnih vsebinah, se je znašel v središču neprijetne in nevarne situacije. Po objavi pogovora z Zalo Klopčič, mlado članico podmladka SDS in predsednico Društva Nova smer, je prejel grožnjo s smrtjo – po lastnih besedah zaradi političnega prepričanja njegove gostje.

V podkastu s Tomažem Gorcem je Zala Klopčič odkrito izrazila svoja konzervativna stališča in kritiko feminizma, kar je sprožilo burne odzive, celo grožnje s smrtjo.

“Objavil sem en video od Zale, ko je imela podkast, in potem je nekdo komentiral. Jaz sem odgovoril, nato pa dobim klic, kjer me nekdo vpraša, če sem Tomaž Gorec. Ko sem potrdil, je rekel: ‘Te bom ubov.’ Dodal je še, da bom moral vedno paziti, kdo mi pride za hrbet,” je povedal Gorec.

Napadalec je svojo identiteto prikril, a grožnjo poslal prek telefonskega klica in SMS-a, kar je Gorec označil za nepremišljeno. Kljub resnosti situacije pa zadeve ni prijavil policiji. Javnosti se je obrnil z vprašanjem: “Kaj bi vi naredili, če bi prejeli tako grožnjo? Bi to prijavili policiji? Bi mogoče obiskali to osebo in jo vprašali, kakšen problem ima?”