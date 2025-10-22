Skupščino Zavoda za zdravstveno zavarovanje po novem vodi vidna članica SD

Piše: C. R.

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je na današnji ustanovni seji za predsednico v novem mandatnem obdobju 2025-2029 izvolila predstavnico zavarovancev Martino Vuk, za namestnico predsednice pa predstavnico delodajalcev Anjo Sever. Predsednik upravnega odbora je postal predstavnik delodajalcev Miroslav Smrekar.

Nova predsednica skupščine Vuk pričakuje zahteven mandat, ker je zdravstveno varstvo in zavarovanje eno prioritetnih področij v državi, ker se dogaja “veliko turbulenc” in ker je zdravje za vsakega posameznika največja vrednota. Želi si, da bi skupščina kot prvo prioriteto postavila zagotavljanje pravočasnih in kakovostnih zdravstvenih storitev za vse zavarovanke in zavarovance, pacientke in paciente, je po seji skupščine povedala za STA.

“Seveda se bo treba ukvarjati s finančnim stanjem, s prihodki in odhodki zdravstvene blagajne, in ugotavljati, na kakšen način se lahko poslovanje izboljša,” je povedala. Meni, da obstajajo možnosti za racionalizacijo poslovanja, opravljanje več in boljših nadzorov ter izvedbo več zdravstvenih storitev pri enakih sredstvih, “da bodo ljudje prišli do zdravnika in do zdravstvene storitve takrat, ko jo bodo potrebovali”. Pri tem bodo aktivni zavarovanci vztrajali, da se v pravice ne sme posegati.

Člani skupščine so na današnji seji potrdili tudi svoje mandate, in sicer skupščino sestavlja 20 članov predstavnikov delodajalcev in 25 članov predstavnikov zavarovancev. Potrdili so tudi mandate članom območnih svetov ZZZS.

Člani skupščine so danes izvolili tudi člane upravnega odbora. Delodajalce bodo predstavljali Drago Delalut, Mitja Gorenšček, Miroslav Smrekar in Miranda Groff Ferjančič, aktivne zavarovance Irena Ilešič Čujovič in Matija Drmota, upokojence Rosvita Svenšek, invalide Danijel Kastelic, kmete Janez Beja ter delavce ZZZS Ula Marić in Simona Tomažič.

Za predsednika upravnega odbora ZZZS je skupščina izvolila Miroslava Smrekarja, za namestnico predsednika pa Ireno Ilešič Čujovič.

Martina Vuk je sicer vidna članica SD. Bila je ljubljanska mestna svetnica te stranke in predsednica Ženskega foruma SD. V času Šarčeve vlade je bila državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, takrat je ministrstvo vodil Jernej Pikalo. Še prej, pod Cerarjevo vlado, je bila državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, pod ministrico Anjo Kopač Mrak.