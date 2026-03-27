Skrivanje rezultatov z ambasad: Lahko Premik iz DZ še izrine Goloba?

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Še na zadnje glasovnice po pošti iz tujine mora do ponedeljka čakati državna volilna komisija.

Ti glasovi, ker jih ni veliko, praviloma ne vplivajo na število mandatov strank, so pa v preteklosti glasovanja v tujini že spremenila imena in priimke izvoljenih v okviru strank. Predsednik Svobode Robert Golob bi sedež v parlamentu izgubil, če bi Dean Premik v svojem okraju dobil slabih štiristo dodatnih glasov iz tujine, od koder so bodo še prišteli glasovi po pošti in iz ambasad. Brez ambasad je bil rezultat po državi, ko gre za mandate strank, takšen:

Po ambasadah so rezultate glasovanj v nedeljo že objavili na oglasnih deskah. A te razplete DVK javnosti prikriva. Na prošnjo, da mi pošljejo zapisnike, ker gredo ljudje težko pogledat na vse ambasade po svetu, so mi iz DVK odgovorili, da bodo to storili prihodnji teden, ko bodo preštevali še zadnje glasove po pošti. Netransparentnost pri objavi izidov iz tujine je stalnica. Slovenski mediji se za pravico javnosti do takojšnje obveščenosti ne borijo posebej. Po volitvah leta 2014 je takratni direktor službe DVK Dušan Vučko zatrjeval, da jim podatki še niso dostopni, čeprav so jih novinarji iz posameznih ambasad že pridobili. Na nenavadno ravnanje, ko so rezultati volitev objavljeni le na večini volivcem nedostopnih mestih po svetu, sem takrat opozoril predsednika državne volilne komisije Antona Gašperja Frantarja. Danes že pokojni vrhovni sodnik Frantar se je strinjal, da je to napačno in da imajo volivci pravico izvedeti za vse rezultate takoj, ko je to mogoče. V četrtek (štiri dni po volitvah) sem jih potem le dobil in objavil. Ta teden so mi dan pozneje, v petek, povedali, da ni mogoče. Vučko je tudi že po volitvah leta 2018 vztrajal, da imajo veliko dela, ljudi pa je premalo in da podatki bodo, a ne čisto takoj, ker to ni prioriteta. In so bili šele po več kot tednu. Kot bo to tudi letos. Z zamenjavo direktorja službe DVK, ko je položaj po Vučku prevzel Igor Zorčič, se je obveščanje javnosti najprej nekoliko izboljšalo. Na referendumu 11. maja lani, ko so ljudje zavrnili dodatne pokojninske privilegije za kulturnike, so mi, denimo, v tednu po volitvah iz DVK korektno takoj poslali zapisnike z rezultati iz najpomembnejših ambasad. Tako:

Zdaj, ob volitvah poslancev, jim pa spet ne uspe. Glasovnice iz tujine, ker je število nizko, glasovi pa razporejeni levo in desno, praviloma ne vplivajo na število mandatov strank in vrstne rede, lahko pa, kdo v okviru posameznih strank dobi mandate, kjer so razlike med kandidati pogosto zelo majhne. Predsednik Svobode Robert Golob bi iz parlamenta, denimo, lahko izpadel, če bi Dean Premik v svojem okraju dobil slabih štiristo dodatnih glasov. Razlika je v tem primeru precejšnja in verjetno za kaj takega skoraj enaka ničli. Rezultati kandidatov stranke Svoboda v enoti Ljubljana Bežigrad (za primerjave šteje delež) so pred glasovi iz tujine takšni (Golob je kandidiral v dveh okrajih, za primerjave za izvolitev šteje povpreček, ki je prikazan):