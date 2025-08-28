(ŠKANDAL) Na sejmu Agra varnostniki napadli predstavnike prašičerejcev, predstavniki ministrstva pa “spokali” s sejma

Piše: Moja Dolenjska

Živinorejci so nezadovoljni z odnosom ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do živinoreje, katere obstoj je dodatno ogrožen po nedavno sprejetem Zakonu o zaščiti živali. Zato so včeraj pripravili miren izraz nezadovoljstva na razstavnem prostoru ministrstva na sejmu Agra v Gornji Radgoni, kjer so državni sekretarki Maši Žagar pojasnili razloge za nezadovoljstvo.

So pa zgroženi, da so varnostniki kasneje napadli predstavnike prašičerejcev in poskušali odstraniti plakate ter napise, kar se jim zdi popolnoma neupravičeno in nepotrebno.

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), Slovenski zvezi prašičerejcev in Sindikatu kmetov Slovenije so pojasnili, da namen mirnega izražanja nezadovoljstva ni bil ustrahovanje kogarkoli, temveč jasen in spoštljiv poziv k dialogu.

Živinorejci so prepričani, da lahko samo v sodelovanju z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter drugimi pristojnimi institucijami poiščejo rešitve, ki bodo omogočile obstoj in razvoj panoge, pomembne za slovensko prehransko varnost.

Zaradi tega dogodka naj bi se predstavniki ministrstva odločili zapustiti sejem Agra. Odločitev je nerazumljiva in kaže na nerazumevanje izjemno težkega položaja, v katerem se nahajajo rejci in njihove družine.

Živinorejci sicer še vedno izražajo pripravljenost na takojšen dialog in konstruktivno sodelovanje ter upajo, da bo včerajšnji dogodek prispeval k boljšemu razumevanju nujnosti ukrepov v tej panogi in upoštevanju njihovih predlogov pri sprejemanju zakonodaje.