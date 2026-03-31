Sistematični napadi na iranske obrambno industrijske objekte

Piše: C. R.

Ameriški predsednik Donald Trump je 30. marca za Financial Times povedal, da so združene sile od začetka vojne 28. februarja napadle 13.000 ciljev. Izraelske obrambne sile (IDF) so 30. marca sporočile, da so v preteklem dnevu napadle 170 ciljev.

IDF je 30. marca sporočil, da so uničili več kot 80 odstotkov iranskih sistemov zračne obrambe. IDF je še naprej širil svojo zračno prevlado nad Iranom z napadom na objekt zračne obrambe v provinci Mazandaran na severu Irana.

Združene sile so še naprej napadale obrambne industrijske objekte v Iranu. Napadi na obrambne industrijske objekte so verjetno zmanjšali iransko sposobnost proizvodnje raket in brezpilotnih letal. Izraelski vojaški dopisnik je poročal, da je IDF v zadnjih dveh dneh napadel približno 40 obrambnih industrijskih objektov.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je 30. marca izjavila, da so Združene države od začetka vojne uničile 150 iranskih plovil, vključno z 92 odstotki iranskih »največjih plovil«.

Turško obrambno ministrstvo je 30. marca sporočilo, da so Natovi sistemi zračne obrambe prestregli iransko balistično raketo, ki je že četrtič od začetka vojne vstopila v turški zračni prostor.

Protirežimski mediji in novinar, povezan s Kurdsko demokratično stranko, so poročali, da so se v zahodni Iran napotili borci Ljudskih mobilizacijskih sil (PMF).

Iran je 29. marca v okviru svoje kampanje napadov z droni in raketami na države Perzijskega zaliva napadel obrat za razsoljevanje vode v Kuvajtu in ubil enega delavca.

Hezbolah je trdil, da je med 14.00 po vzhodnoameriškem času 29. marca in 14.00 po vzhodnoameriškem času 30. marca izvedel 65 napadov na izraelske sile in skupnosti v severnem Izraelu in južnem Libanonu. Izraelski zunanji minister Gideon Saar je dejal, da je Hezbolah od 2. marca iz Libanona proti Izraelu izstrelil 5000 raket, raket in brezpilotnih letalnikov.

IDF je 29. marca sporočil, da je v bližini Eilata v južnem Izraelu prestregel dva hutijska brezpilotna letalnika, kar je že tretjič, da so Hutiji napadli Izrael od vstopa v konflikt 28. marca.

Vir: Iran Update Special Report, March 30, 2026 | ISW