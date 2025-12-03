Sindikalisti čistijo svoje provladne vrste; David Švarc prejel opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi

Piše: Vida Kocjan

David Švarc, generalni sekretar Sindikata poklicnih gasilcev Slovenije, je prejel opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, sporočajo naši viri.

Švarc se je v zadnjih letih izpostavljal z zahtevami po socialni pravičnosti, znan je po tem, da se zavzema za višje plačne razrede za gasilce in boljše delovne pogoje, nasprotoval je tudi pokojninski reformi. Bil je tudi pobudnik zbiranja podpisov za izvedbo referenduma proti pokojninski reformi, ki so jo pripravili v vladajoči koaliciji.

V iniciativi niso zbrali dovolj podpisov, proti Švarcu se je postavila vladna garnitura, zakon o pokojninah pa podpira tudi Andrej Zorko, dolgoletni izvršni sekretar rdečega sindikata, tj. Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZZZS).

Na zadnjih volitvah za predsednika ZZZS, največje sindikalne centrale v državi, je bil Švarc tudi protikandidat Andreja Zorka. Na volilnem kongresu 29. maja 2025 je prejel 32 glasov v drugem krogu (v prvem 32 glasov), z 51 glasovi za je bil nato izvoljen Andrej Zorko. Švarc je v kampanji poudarjal potrebo po večjih spremembah v sindikalnem delovanju, vključno z aktivnejšim vključevanjem članstva, bojem proti prekarstvu in izboljšanjem delovnih pogojev.

Za vse to pa je zdaj prejel »zahvalo«. V obliki grožnje pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.