September 2031: Ko slovenski zdravstveni sistem pacientu sporoči, da bo morda še živ

Piše: V. K.

»Uvrščeni ste bili v čakalno vrsto za specialistični pregled na Klinik Golnik. Predviden termin pregleda je september 2031. Po opravljeni triaži se termin lahko spremeni.«

S tem kratkim sporočilom je bralec izvedel, da je na Kliniki Golnik uvrščen v čakalno vrsto za specialistični pregled s predvidenim terminom septembra 2031. To je čez več kot pet let in pol.

Po opravljeni triaži se termin »lahko spremeni«, navajajo. Lahko, ampak verjetno ne na bolje.

Klinika Golnik je ena najpomembnejših slovenskih terciarnih ustanov, specializirana za pljučne bolezni in alergije. Na kliniki obravnavajo astmo, KOPB, pljučni rak, hude alergije in druge resne respiratorne težave. Pri takšnih stanjih vsak mesec šteje, kaj šele vsako leto.

Zdravstvo po Golobovo je res »za umret«. No, spomnimo se sedaj že legendarne parole SD iz leta 2022 “30 dni do specialista” …