Šef državnega obrambnega Dovosa dobil višjo neto plačo od premierja

Piše: Spletni časopis

V najnovejšem državnem podjetju Dovos, ki so ga vladajoči ustanovili v okviru državnega SDH, da bi tam po tihem delili denar in posle na obrambnem področju, so izplačale prve plače in druge stroške.

Izpis uprave za javna plačila kaže, da je novi direktor Mateja Špragar z neto 5.493 evri 7. novembra dobil višjo neto plačilo od šefa vlade Roberta Goloba, ki bo ta mesec plačo šele dobil, izplačilo bo konec tedna. Julija je Golob dobil neto 4.158 (bruto 6.791) evrov.

Plače se ministrom in poslancem zadnje mesece ne višajo kot se vsem drugim funkcionarjem in uslužbencem v javnemu sektorju. Uzakonili so, da se jim bodo šele po volitvah, a takrat krepko.

Primerjava je sicer nekoliko težka, ker pri Špragarju podatek ne kaže nujno enake “neto plače”, gre za višino nakazila na tekoči račun, ki vsebuje neto plačo, pa tudi nadomestilo za prehrano. Verjetno pa ne tudi potnih stroškov, ker mu pripada raba službenega avtomobila.

Izpis uprave za javna plačila pokaže izplačila štirim fizičnim osebam v družbi omeje odgovornosti DOVOS, družbi za obrambo, varnost in odpornost, d.o.o. Plača je za direktorja Mateja Špragarja, trikrat drugi izdatki pa so sejnine in potni stroški za nadzornike, kar so postali nekdanji šef Sove in OVS, nazadnje pa namestnik obrambnega ministra Boruta Sajovica Damir Črnčec, ki so ga čez novo leta iz vlade namontirali na SDH, ob njem sta nadzornika še Peter Dolžan in Lovrenc Babič.

Vsi trije so zaposleni v SDH, sejnine so dodatek k plačam tam. Neto vsote so takšne:

Po poslovnem registru je Špragar direktor od 1.9. Črnčec, Dolžan in Babič pa so nadzorniki od 7.10. Ker so izplačila za nazaj, je pričakovati, da bodo trije nadzorniki v prihodnje dobili višja nadomestila, ker bo izplačilo za celoten mesec in ne za tri četrtine.

Borut Sajovic in Damir Črnčec Foto: Daniel Novakovic/STA za KPV

Neto izplačila plač in sejnin in dodatna plačila davkov in prispevkov so za Dovos za štiri osebe prikazana tako:

Od 10.10 do 7.11. je Dovos porabil 53.970 evrov, od tega za prve plače in nadomestila 15.098 evrov. Najvišji izplačili sta bili v tem času podjetjema Erpium in Uni.biro v znesku 11.930 evrov in 7.501 evro. Uni biro je verjetno dobil plačilo računovodskih storitev.

17.10.2025 11930,38 EUR SI56040000277998837 ERPIUM D.O.O. BEOGRAJSKA ULICA 004 SI-1000 LJUBLJANA PLAČILO DOBAVITELJEM 05.11.2025 7500,84 EUR SI56020370257958212 UNI-BIRO D.O.O., LJUBLJANA SELANOVA ULICA 012 SI-1000 SI-1000 LJUBLJANA PLAČILO DOBAVITELJEM

Plačila direktorju svojega pod podjetja in nadzornikom so v SDH tudi podrobneje pojasnili. Tako: