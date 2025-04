Sedež Star Solarja v garsonjeri na Bookingu

Piše: Peter Jančič, Spletni časopis

Premier Robert Golob je sedež svojega podjetja Star Solar iz Nove Gorice preselil v majhno garsonjero v centru Ljubljane na Trubarjevi ulici 22, ki je v lasti Lidije Nagode Aleksić, pri kateri lahko garsonjero na tem naslovu najamete tudi na Booking.com.

Kje točno na Trubarjevi 22 ima Golobovo podjetje sedež, ni bilo jasno, ko sem selitev razkril, ker na stavbi ni nikakršnega znaka o tem, lastnikov je v stavbi več. Iz Star Solarja pa na vprašanja novinarjev ne odgovarjajo.

A sedeža podjetja ni mogoče registrirati, če lastnik s pisno izjavo tega ne dovoli. Dokumentacija, ki jo je pridobil bralec Spletnega časopisa na sodišču pa dokazuje, da Golobovo podjetje posluje v prostorih, ki so v lasti Lidije Nagode Aleksić, ki ima na naslovu Trubarjeva 22 prijavljen sedež računovodskega servisa, pred tem pa je bila na tem naslovu registrirana kot sobodajalka. Izjava, da Golobovo podjetje, ki državnemu Borznu subvencionirano prodaja elektriko iz sončnih elektrarn na stavbah v Rušah, Mariboru in na Ptuju, sme poslovati pri njej, je takšna:

Po zemljiški knjigi je Lidija Nagode Aleksić lastnica stanovanje na Trubarjevi ulici 22, v izmeri 18,20 m2 od leta 2018. Takrat je bila na stanovanje vknjižena hipoteka v višini 79.000 evrov SKB Banke. To je edini del stavbe, ki ga ima v lasti, na tem naslovu je imela prijavljeno oddajanje sob, še vedno pa je tam prijavljen računovodski servis. Zdaj je dovolila še, da je tu tudi sedež podjetja našega premiera. Na Erarju je navedena tako:

Okolica je javnosti znana, ker se je v sosednji stavbi zgodil umor znanega igralca Gašperja Tiča. Dodatna zanimivost je, da se na naslovu Trubarjeve tudi oddaja garsonjera, velika 20 kvadratnih metrov, kar je malenkost več od stanovanja, kjer ima prostore zasebno podjetje našega premiera, ki jo lahko najamete na booking.com. Za dve noči vas bo najem stal 262 evrov, je objavljeno. Apartma Ema ima zelo dobre ocene. Da za oddajanje zelo verjetno skrbi ista oseba, pri kateri ima sedež podjetje našega premiera, kaže ta pohvala:

Pohvala je sicer iz septembra lani, ko Star Solar še ni bil podnajemnik. Oddajanja preko bookinga in podobnih modernih načinov poskuša vlada Roberta Goloba s spremembo zakona omejiti, da bi bilo več stanovanj na voljo za reševanje stanovanjskih težav ljudi.

Ni čisto jasno, kako k zmanjševanju stanovanjskih težav prispeva, da ima v stanovanjskih prostorih, ki se oddajajo turistom, sedež premierovo podjetje. Tako vsaj kaže.

Izpis iz zemljiške knjige, ki prikazuje, kako je svoj del stavbe na Trubarjevi 22 Lidija Nagode Aleksić pridobila, je takšen:

Veliko ugibanj v javnosti pa je še, kje na Hrvaškem si naš premier gradi počitniško hišo, o čemer je pisal Bojan Požar tudi po govoricah novinarjev iz Hrvaške: premier bi naj v Savudriji pri Crvenem vrhu kupil zazidljivo zemljišče od mesta (občine) Umag. Evidenca na Hrvaškem ne potrjuje, da bi zadnje čase Golob tam karkoli kupil. Je pa 737 kvadratnih metrov veliko parcelo na Crvenem vrhu za 206.268 evrov po lanskem javnem pozivu kupilo podjetje Dua invest. To podjetje je v lastništvu podjetja Markana, d.o.o. (iz Ankarana) in VK Holding d.o.o. (Ljubljana, družbenik in lastnik je Damjan Belič). Belič je bil nekoč tudi šef nadzornega sveta SDH. Po njegovem odstopu se je morala posloviti tudi Lidija Glavina. Ki jo je pozneje zaposlil Golob. V GEN-I.

Takrat so mediji poročali, da je Glavina izgubila zaupanje gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, zlasti kar zadeva uresničitev turistične strategije, v okviru katere si država prizadeva, da bi prevzela nadzor v treh pomembnih hotelskih družbah – Sava Turizem, Istrabenz Turizem in Hoteli Bernardin – ter to preprečila zdaj že pokojnemu srbskemu poslovnežu Miodragu Kostiću. Kostić je imel denar, ko je prevzel Gorenjsko banko, naložen v tudi v GEN-I. Gorenjska banka je bila zadnji uradno nedržavni lastnik, ki je imel parkirane delnice v družbi GEN-I.

Parcela je na robu novega golf igrišča, ki ga načrtuje mesto Umag. Ali je za nakupom morda Golob ali pa ta kupuje nekaj tretjega ali pa celo nič, pa lahko le ugibamo. Parcela podjetja Duo invest je tako označena v hrvaškem katastru: