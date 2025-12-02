Sedaj že jasno: zagovorniki evtanazije bodo spodbijali referendumski izid!

Piše: G. B.

Poročali smo že, da v društvu Srebrna nit, glavnem pobudniku legalizacije evtanazije, razmišljajo o pritožbi na Državno volilno komisijo.

Očitno je sedaj “beseda meso postala”. Za jutri dopoldne so namreč napovedali tiskovno konferenco pred parlamentarno zgradbo. Na njej naj bi predstavili ugovor na izid referenduma. Po njihovo so se zgodile nepravilnosti, “ki so v temeljih prizadele poštenost referendumskega postopka in rezultata”.

V preteklih dneh je že urednik Mladine Grega Repovž v uvodniku nakazal, da se bo treba pritožiti. Češ da je bila predreferendumska kampanja neregularna, ker naj bi v kampanji sodelovali tisti, ki se niso prijavili kot organizatorji kampanje. S tem seveda cikajo na katoliško Cerkev ter na zdravniške organizacije, zaradi česar naj bi bili ljudje zavedeni.

Očitno avtorji pritožbe računajo na to, da se bo zgodilo enako kot v primeru referenduma o drugem tiru, ki ga je vrhovno sodišče (in za njim še ustavno sodišče) razveljavilo, ker je v kampanji sodelovala tudi vlada in za to porabljala davkoplačevalski denar.

Toda že zdaj je jasno, da so zadeve povsem neprimerljive. Stališče ZA je namreč podpirala vladna koalicija in tako rekoč vsi mainstream mediji. Na drugi strani je zakonu nasprotoval večji del civilne družbe, predvsem zdravniki in verske skupnosti, a to je seveda le en del kritične javnosti.