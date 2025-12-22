Sedaj je znano, kdaj bodo parlamentarne volitve

Piše: Nova24tv.si

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na današnjem srečanju z novinarji sporočila, da bo parlamentarne volitve razpisala za 22. marec prihodnje leto. Odlok o razpisu bo podpisala v začetku januarja.

Do enih najpomembnejših volitev nas tako ločijo le še trije meseci. Tedaj se bo odločalo, ali bo Slovenija nadaljevala pot zrele in uspešne demokratične družbe ali pa jo čaka finančni in moralni bankrot, ki ga je začela aktualna Golobova vlada s strankami Gibanje Svoboda, SD in Levica.

Številni strokovnjaki opozarjajo, da država ne bi preživela še enega mandata te vlade. S številnimi regulacijami in novimi davki je namreč tako zavrla gospodarstvo ter napihnila javno porabo, da nas dohitevajo in prehitevajo nekoč zaostale države. Hrvaške neto plače za slovenskimi zaostajajo le še za približno 150–200 evrov (odvisno od meseca), kar bi moralo biti resna streznitev za vse, ki si želijo lepše prihodnosti zase, za svoje otroke in vnuke.

Zadnja dva referenduma in evropske volitve so pokazatelj, da lahko zdravi del družbe, ob zadostni udeležbi, premaga pokvarjenega.

Volitve 22. marca bodo torej usodne. Ne dovolite, da vam kleptomanska levica še enkrat ukrade državo.