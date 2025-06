Še začel ni dobro, pa že laže javnosti

Piše: Moja Dolenjska

Vladimir Prebilič uradno še ni postal novi obraz politične levice, a gre že po stopinjah njegovega predhodnika in hkrati konkurenta Roberta Goloba. Ko so ga namreč na komercialni televiziji POP TV povprašali, ali gre za še en nov obraz v rokah strica iz ozadja politične levice Milana Kučana, se je namreč gladko zlagal.

Dejal je namreč, da je vso svojo politično kariero zgradil izven političnih strank, pri čemer pa gre za evidentno laž. Prebilič je namreč, vse dokler ni postal župan Kočevja, veljal za vidni kader SD.

Prebilič je namreč svojo politično pot začel ravno v SD. Med letoma 2002 in 2006 je bil občinski svetnik in podžupan omenjene stranke v Kočevju. Leta 2008 je postal član predsedstva SD, istega leta ga je takratni predsednik vlade in predsednik SD Borut Pahor imenoval tudi za osebnega svetovalca za notranjo politiko. V strokovnem svetu SD je bil v tistem času vodja odbora za obrambo.

Na zadnjih evropskih volitvah je bil na listi stranke Vesna izvoljen tudi za evropskega poslanca.