Se je častilka Tita Asta Vrečko že oglasila, ko se na družbenih omrežjih hujska k praksam povojnih pobojev?

Piše: Celjski glasnik

Zanimivo bi bilo videti, če so se na policiji oziroma če je morda celo Asta Vrečko podala prijavo, da se na družbenih omrežjih poziva k praksam povojnih pobojev, ki jih je prakticiral Josip Broz Tito?

Ko je prišlo do uničevanja družbene lastnine s kljukastimi križi in odrezane glave kipa Tita v Velenju, je Asta Vrečko namreč takoj z odzivi poskrbela, da je opozorila na nesprejemljivost takšnih dejanj.

Hej, @policija_si Da ne boste kdaj rekli, da niste bili opozorjeni. https://t.co/yoUYL96ssz — Janez Janša (@JJansaSDS) December 28, 2025

Vprašanje pa je, če je odreagirala oziroma celo podala prijavo na policijo, ko se na družbenih omrežjih pojavi poziv, da bi bilo potrebno odpreti kakšno povojno morišče za nasprotnike današnje njihove politike. Tako se je na Facebooku pojavil ravno takšen zapis in poziv k pobojem vsem, ki se ne strinjajo s trenutno politiko, ki je zelo poistovetena z nekdanjim totalitarnim režimom.

