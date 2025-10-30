Še ena plat tragedije v Novem mestu, o kateri nihče ne govori

Piše: C. R.

“Tudi mediji in predvsem novinarji, ki imate privilegij, da gostite Goloba v svojem studiu, ste sokrivi za smrt Aleša Šutarja in boste sokrivi, če bo, bognedaj, še kakšna,” je na omrežju X zapisal Boris Tomašič.

Do tega dogodka je prišlo, ker kriminalci niso bili pravočasno in primerno kaznovani, opozarja popularni voditelj oddaje Kdo vam laže. “V kolikor bi bila kazen takojšnja, do tega zagotovo ne bi prišlo. V preteklosti ste sodelovali v pogromih zoper tiste, ki s(m)o opozarjali na problem, danes pa dobesedno lezete v rit človeku, ki je v tem trenutku najbolj odgovoren,” opozarja.

Kot pravi, je Golob postavil novo dno političnih standardov, češ odstop je beg pred odgovornostjo. “Novinarji to neumnost mirno pogoltnete. Boste tako prizanesljivi tudi pri novih nosilcih oblasti, ko bodo rekli: ‘Odgovornost prevzamem tako, da ne odstopim?’,” se je vprašal Boris Tomašič.

“Ker to dovolite, bo Slovenija še bolj tonila v morje poniglavosti. Ker Golob ne bo kaznovan, bo naslednjič še bolj avtokratski in neodgovoren. Isto kot ciganski kriminalci, ki niso dobili kazni, dokler ni prišlo do tragedije. Zamislite se, kaj počnete, in se spomnite zakaj ste se odločili postati novinarji. Hvala Bogu Golob ne bo mogel ubežati zasluženi kazni. Sodilo mu bo ljudstvo na volitvah,” svoj zapis zaključuje Tomašič.