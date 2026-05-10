SDS ne počiva: priprave na lokalne volitve v polnem teku

Piše: Ž. N. (Nova24TV.si)

V času, ko se vse bolj kažejo obrisi desnosredinske vlade, stranka SDS ne počiva. V teku so namreč že priprave na lokalne volitve, ki bodo novembra letos.

Da se še šest mesecev pred lokalnimi volitvami že pripravljajo na volitve, je prvak stranke SDS Janez Janša sporočil prek objave na družabnem omrežju X. V znak dokaza je priložil fotografije, ki odsevajo ekipni duh v stranki in pripravljenost za terensko delo.

“Še nikoli močnejši. #Team SDS,” sporoča dolgoletni predsednik stranke SDS in večkratni nekdanji premier, s čimer daje vedeti, da v stranki ničesar ne prepuščajo naključju. Stranka je sicer tradicionalno uspešna na lokalnih volitvah, saj gre v konkretnem primeru za etablirano stranko z zelo dobro razvejano lokalno mrežo.

Pretežno uravnotežen rezultat tako v mestu kot na vasi

Na zadnjih lokalnih volitvah leta 2022 je stranka SDS predstavljala veliko zmagovalko volitev, saj je dosegla daleč največje število mandatov v občinskih svetih. Graf o številu izvoljenih v občinski svet in mestni svet glede na volilni sistem, je denimo pokazal, da je stranka SDS ostala prepričljivo najmočnejša tako v mestih kot na podeželju.

Članstvo se vseskozi povečuje

Stranka je sicer zelo uspešna, ko gre za pridobivanje novih članov. Denimo od zadnjega sprejema v Celju, ki je bil tik pred volitvami, se je stranki do srede aprila pridružilo prek 850 novih članov, kar kaže na to, da se val pristopov v stranko po 22. marcu niti slučajno ni ustavil. Med novimi člani je mogoče opaziti precej mladih, kar je za prihodnost vsake stranke ključnega pomena. Janša je na sprejemu v Braslovčah dal vedeti, da so volitve za stranko pomembne, prav tako vsak glas, ki ga na volitvah prejmejo, a še bolj pomembni so ljudje: “SDS ni stranka ne kapitala, ne ideologije. SDS ni stranka oblasti ampak je stranka ljudi!”, je izpostavil v znak hvaležnosti vsem tistim, ki so se pridružili sili, ki se po njegovih besedah bori za normalnost.