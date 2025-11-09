Samo Vesel Inštitutu 8. marec: “V Sloveniji je odprt nov problem, otroške nosečnosti pri Romih, vljudno vabljene, da se vključite proti politiki, ki to dopušča”

Piše: Celjski glasnik
Medtem, ko se Slovenija sooča nenazadnje z veliko težavo nosečnosti med mladoletnimi Romkinjami, se denimo Nika Kovač še vedno ni sprijaznila, da je Evropa spregledala njeno manipulacijo v kampanji My Voice, My Choice.
Tako se Nika Kovač s svojim Inštituom 8. marec ne more sprijazniti, da bo Evropa po vsej verjetnosti zavrnila sprejetje njihove “manipulacije” in se ukvarja s tem kako so evropski voditelji nesramni.
Ravno v tem času pa se ji na domačem pragu predstavlja problematika nosečnosti med mladoletnicami med tukaj živečimi Romi, zato bi bilo veliko bolje, da bi se tukaj vključila v kakšno kampanjo. Kot jo je ob tem nenazadnje pozval zdravnik Samo vesel, pa bi lahko pokazala, da ni samo aparatčik države oziroma vlade Roberta Goloba, s katerim se je iz nevladne organizacije, prelevila v vladno.