Samo Vesel Inštitutu 8. marec: “V Sloveniji je odprt nov problem, otroške nosečnosti pri Romih, vljudno vabljene, da se vključite proti politiki, ki to dopušča”

Piše: Celjski glasnik

Medtem, ko se Slovenija sooča nenazadnje z veliko težavo nosečnosti med mladoletnimi Romkinjami, se denimo Nika Kovač še vedno ni sprijaznila, da je Evropa spregledala njeno manipulacijo v kampanji My Voice, My Choice.

Tako se Nika Kovač s svojim Inštituom 8. marec ne more sprijazniti, da bo Evropa po vsej verjetnosti zavrnila sprejetje njihove “manipulacije” in se ukvarja s tem kako so evropski voditelji nesramni.

Nimate. Vendar ste naredile, kar verjamete, da je prav. Tudi tisti, ki vaših prepričanj ne delijo, verjamejo, da delajo prav. Na koncu odloči večina. Je pa odprt nov problem v Sloveniji, otroške nosečnosti pri Romih, vljudno vabljene, da se vključite proti politiki, ki to dopušča — Samo Vesel, dvoživka in parazit (@SVesel) November 1, 2025

Ravno v tem času pa se ji na domačem pragu predstavlja problematika nosečnosti med mladoletnicami med tukaj živečimi Romi, zato bi bilo veliko bolje, da bi se tukaj vključila v kakšno kampanjo. Kot jo je ob tem nenazadnje pozval zdravnik Samo vesel, pa bi lahko pokazala, da ni samo aparatčik države oziroma vlade Roberta Goloba, s katerim se je iz nevladne organizacije, prelevila v vladno.