Ruski napad na zahod Ukrajine je terjal deset smrtnih žrtev; med ranjenimi je 12 otrok!

Ukrajinski notranji minister Igor Klimenko je danes sporočil, da je ponoči v ruskem napadu na mesto Ternopil v zahodni Ukrajini umrlo deset ljudi, 37 pa jih je bilo ranjenih. Med ranjenimi je 12 otrok, poroča spletni portal Kyiv Independent. Zaradi ruskih dronov sta Poljska in Romunija v zrak poslali letala.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na družbenih omrežjih sprva sicer poročal o najmanj devetih smrtnih žrtvah in več deset ranjenih. Pojasnil je, da so ruske sile v Ternopilu zadele devetnadstropne stanovanjske stavbe, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Dodal je, da so ljudje mogoče še ujeti v ruševinah.

Župan Lvova Andrij Sadovi pa je potrdil, da je v Lvovu po napadu zagorelo skladišče pnevmatik. Toda ni omenjal žrtev.

Kyiv Independent je poročal tudi o napadu na energetsko in drugo kritično infrastrukturo v regiji Ivano-Frankivsk. V tej regiji so bile poškodovane tri osebe, med njimi dva otroka, je povedala guvernerka Svitlana Oniščuk.

Ruski droni so ponoči znova, že tretjič v treh dneh, napadli tudi regijo Harkov na vzhodu Ukrajine. V istoimenski prestolnici je bilo ranjenih najmanj 36 ljudi, so sporočile regionalne oblasti.

Zaradi napada blizu meje s Poljsko je ta skupaj s silami zveze Nato v zrak poslala letala. V pripravljenosti pa je tudi sistem zračne obrambe na tleh, je po poročanju agencije Reuters sporočila poljska vojska.

Zaradi vdora ruskega brezpilotnega letalnika na njeno ozemlje je danes tudi Romunija v zrak poslala vojaška letala. Kot AFP navaja izjavo romunskega obrambnega ministrstva je Romunija, sicer članica Nata, najprej v zrak poslala dve nemški lovski letali, nato pa še dve letali romunskih zračnih sil.

Prebivalci romunskih občin Tulcea in pozneje še Gelati so na telefone prejeli opozorila o nevarnosti.