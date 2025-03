Rusija z nezmanjšano silo nad ukrajinsko energetsko infrastrukturo; ukrajinske sile v Kurski regiji skoraj odrezane od meje

Ruski napadi na Ukrajino se ne zmanjšujejo; potekajo tako, kot da ne bi bilo nikjer nobenih prizadevanj za mir: danes ponoči je bila v več ukrajinskih regijah tarča obsežnih ruskih napadov z raketami in droni ukrajinska energetska infrastruktura, je sporočil ukrajinski minister za energetiko German Galuščenko.

“Rusija skuša z obstreljevanjem objektov za proizvodnjo energije in plina škodovati Ukrajincem, ne da bi opustila svoj cilj, da bi nas pustila brez elektrike in ogrevanja ter povzročila največjo škodo navadnim državljanom,” je zapisal Galuščenko na družbenem omrežju Facebook. Dodal je, da si reševalci in zaposleni pri elektro podjetjih prizadevajo odpraviti posledice, kjer je mogoče.

Po navedbah predstavnikov ukrajinske vojske, na katere se sklicuje nemška tiskovna agencija dpa, je Rusija v napadih uporabila tudi vodene rakete kalibr, izstreljene z ladij v Črnem morju.

V raketnem napadu na civilno infrastrukturo v Harkovu na vzhodu Ukrajine so bili medtem ranjeni štirje ljudje, je danes na Telegramu sporočil župan drugega največjega ukrajinskega mesta Igor Terehov. V napadu je bila delno porušena tudi stanovanjska zgradba.

Iz ruševin so doslej rešili šest ljudi, iskanje morebitnih drugih žrtev se nadaljuje. Guverner Harkova Oleg Sinegubov pa je na Telegramu sporočil, da je bilo v ruskem napadu zadeto zasebno podjetje v Harkovu, pri čemer je zgorelo več avtomobilov.

O napadu poročajo tudi iz regije Ternopil na zahodu Ukrajine, kjer je prišlo do težav z oskrbo s plinom, ni pa bilo smrtnih žrtev ali poškodovanih.

Tudi iz regije Odesa na jugu države so v četrtek zvečer poročali o ruskem napadu, v katerem je bila poškodovana kritična infrastruktura, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Ob zori so tulile sirene za zračni napad tudi v Ivano-Fernkivski regiji, kjer pa so uspeli odbiti napad.

Kurska regija