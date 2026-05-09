Robert Goter v pripravah na dva Guinnessova rekorda – osebnega in skupinskega, ki bo pravi spektakel!

Piše: Tonja Oblak

V oddaji Po Sloveniji in zamejstvu je bil gost priznani harmonikar Robert Goter, ki se pripravlja na podiranje dveh Guinnessovih rekordov: med 13. in 15. majem bo poskušal doseči rekord v najdaljšem igranju na harmoniko, 17. maja pa še rekord največjega harmonikarskega orkestra na svetu. Slednje bo pravi spektakel, saj organizatorji želijo v Vista parku v Velenju zbrati več kot 5.500 harmonikarjev! Dogodek bo v živo prenašala Prva TV.

Ponosen Velenjčan Robert Goter je več kot harmonikar in glasbeni ustvarjalec, je tudi ustanovitelj in vodja Glasbene šole Goter, v kateri je z lastno metodo poučevanja vzgojil številne mlade talente, ob tem pa je tudi podjetnik in organizator različnih dogodkov. Leta 1999 je postal absolutni svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko v Italiji. S harmoniko je prepotoval praktično ves svet in promoviral slovensko kulturo – voditelj oddaje Jernej Brilej ga je označil za ambasadorja slovenske pesmi. Že lani aprila je poskušal doseči Guinnessov rekord v igranju na harmoniko, a mu žal ni uspelo. Se je pa, kot je dejal, zelo veliko naučil.

Prvi cilj: podreti rekord Finca

Osrednja tema pogovora sta bila dva načrtovana Guinnessova rekorda: Goter bo med 13. in 15. majem poskušal doseči rekord v najdaljšem igranju na harmoniko, 17. maja pa še rekord največjega harmonikarskega orkestra na svetu.

Pri prvem podvigu bo Goter poskušal podreti rekord Finca Anssija Laitinena v moški kategoriji iz leta 2010, ki znaša 51 ur, 43 minut in 40 sekund. To, da ta rekord velja že več kot 15 let, dokazuje, kako izjemno težka je ta preizkušnja. Absolutni rekord je sicer leta 2014 postavila Francozinja Christelle De Franceschi: 80 ur, 53 minut in 28 sekund. Vendar pa sta oba omenjena harmonikarja rekorda osvojila s kromatično oziroma klavirsko harmoniko, Goter pa bo igral na diatonično harmoniko (frajtonarico), kar je fizično bistveno bolj naporno. »Slovenska trma je močnejša,« je prepričan. Po pravilih bo po vsaki uri igranja imel pravico do petminutnega odmora, ki ga bo izkoristil za hitro masažo rok in hrbta, zaužitje nekaj grižljajev hrane in osvežitev obraza s hladno vodo.

Pomoč Martina Strela

V oddaji na Prvi TV pa je Robert Goter razkril tudi, da mu pri pripravah na ta ekstremen fizični napor svetuje in pomaga legendarni slovenski ultramaratonski plavalec Martin Strel, ki ima številne izkušnje glede »obvladovanja spanja« oziroma ohranjanja fokusa. Psihična vzdržljivost je zelo pomembna, zato mu Strel pomaga tudi pri mentalnih tehnikah. Vsekakor pa je pomembna tudi fizična kondicija, in kot pravi Goter, se zadnje mesece počuti kot »športnik na pripravah«. Posebno pomembna je krepitev hrbtnih mišic in ramen, saj harmonika tehta okoli 10–12 kilogramov.

Največji harmonikarski orkester

V nedeljo, 17. maj 2026, pa se bo v Velenju odvijal pravi spektakel, in sicer v Visti ob Velenjskem jezeru, ki je eden največjih zunanjih odrov v Sloveniji. Goterjev cilj je podreti Guinnessov rekord, ki so ga avgusta lani postavili Kitajci, ki so zbrali 5.282 (klavirskih) harmonikarjev. Prepričan je, da Slovenija z dvema milijonoma prebivalcev lahko premaga državo z 1,4 milijarde ljudi, saj je pri nas diatonična harmonika »v genih«, stavi pa tudi na nacionalni ponos. (Prijave sprejemajo do 10. maja, in sicer na: vistarekord.si) Goter ob tem računa tudi na udeležbo harmonikarjev iz zamejstva.

Vsi harmonikarji bodo morali hkrati odigrati tri skladbe, glavna skladba, ki jo vadijo vsi udeleženci, pa je Avsenikova »Na Golici«. Na prireditvi bodo tudi vrhunski glasbeni gostje, kot so Ansambel Stil, Čuki, Alpski kvintet, Štirje kovači itd. Verjetno ni treba omenjati, da bo dogodek izjemno velik logistični zalogaj. Vendar pa ima Goter veliko energije, in kot pravi, veliko podporo v svoji družini. Otroci in žena ga bodo prav gotovo tudi najbolj spodbujali med samostojnim podiranjem rekorda.