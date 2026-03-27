Robert Golob in Luka Mesec naj prekličeta žaljive izjave

Piše: C. R.

Robert Golob in Luka Mesec sta danes prejela zahtevo, naj nemudoma prekličeta neresnične in žaljive izjave, ki sta jih javno izrekla v obdobju od 16.3.2026 do 20.3.2026 in s katerimi sta grobo posegla v čast in dobro ime predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janše, so sporočili iz SDS.

Z izrečenimi izjavami sta oba grobo posegla v eno izmed temeljnih človekovih pravic, in sicer v pravico do časti in dobrega imena, s čimer sta kršila 35. člen Ustave RS. Prav tako sta oba s svojim ravnanjem izpolnila vse zakonske znake kaznivega dejanja obrekovanja iz 159. člena KZ-1.

“Oba naj zato nemudoma javno prekličeta zgoraj navedene izjave in javno opravičita. V kolikor tega ne bosta storila najkasneje v roku 24 ur od prejema te zahteve, bomo začeli postopke pred sodiščem,” so še sporočili.

Natančneje je to pojasnjeno v prilogah: