Reševanje izgubljenega Goloba

Piše: Peter Jančič (spletnicasopis.eu)

Matej Tonin bo NSi vodil le še do septembra, Vladimir Prebilič jutri napoveduje novo stranko, Levica se povezuje, Demokrati združujejo, celo Dejan Kaloh je naredil svojo stranko. Priprave na volitve so v visokih obratih. Odločitev predsednika NSi Tonina kaže, da ima Robert Golob resne težave z ljudmi, ki jim vlada in da Janez Janša ni pokopan, na kar je Tonin z Golobom igral zadnja leta.

Težave pa ima Golob tudi pri ocenjevanju mednarodnega dogajanja, kar je pokazalo dogajanje čez noč:

Slabo Golobu že dolgo kažejo vse domače raziskave javnega mnenja, v katerih državljani izrekajo odločno nezaupnico vladnim strankam. Daleč največ bi jih volilo opozicijsko SDS. Nočna mora zdaj vladajočih. Volivci zavračajo tudi celotno Golobovo vlado. Da je položaj hudo kritičen, je pokazala raziskava Eurobarometer, po kateri je Golobova vlada po zaupanju med državljani povsem na dnu med vladami EU. Golob je resno ranjen.

Podatki, da med državami EU Golobova vlada uživa najmanj zaupanja svojih ljudi, so takšni:

Večina največjih medijev vam je skrila te zanimive podatke pomladne meritve iz evropske ravni o nepriljubljenosti naših oblasti. Je pa nanje ta teden opozoril medij Domovina. Ta ni državno financiran in vrha si z obsežnimi predčasnimi odstavitvami vsega kar leze niso nastavile vladne stranke.

Enako je povsem na nuli zaupanje v parlament, ki ga arogantno, z odrekanjem običajne vloge in pravic opoziciji, še posebej SDS, in s ponavljajočimi procedurami za vojne in naravne katastrofe v časih, ki niso izredni, vodi Urška Klakočar Zupančič. Kako razume parlamentarni nadzor vlade, nam je vladna večina zadnja leta pokazala z besnim onemogočanjem nadzora ravnanj Roberta Goloba in hkrati z vnetim parlamentarnim preiskovanjem opozicije, po katerem nam je zadnji teden Tamara Vonta, nekdanja novinarka in uslužbenka GEN-I, sporočila, da je bil s financiranjem medijev blizu SDS kršen zakon.

Po ustavi o krivdi lahko odloča le neodvisen sodnik. Pri nas so to Tamare Vonta.

Ob njej je na posnetku Matjaž Modic, sicer novinar Necenzuriranih, ki ji ga v parlamentu plačujejo vladajoči za svetovanje pri preiskovanju opozicije. Novinar, ki dela za politike in ga politiki plačujejo za delo zanje. Normalno za Svobodo in Goloba. Pri njih je to zakon. Očitajo pa drugim.

Tamara Vonta (Svoboda) in njen plačan svetovalec novinar Necenzuriran Tomaž Modic Foto: DZ/ Klara Gojčič

Golob si je težave z volivci povzročil, ko je za glavni idejni motor vladanja uporabil Levico Aste Vrečko, ki je na volitvah ni volil skoraj nihče in ki pogosto ponuja ideje iz vesolja propadle socialistične preteklosti in Niko Kovač, ki je amerikanizirana verzija tega. Zaradi interesa Vrečkove, da bi si pred bližajočimi se volitvami zagotovila dodatne propagandne sile “svojih” kulturnikov, je Golob nedavno izgubil referendum o božjastnih pokojninskih privilegijih za elito. V težavah pa se je zaradi naveze s strankami, ki branijo pridobitve socializma, ki je slovel po zanič cestah in tudi železniški infrastrukturi, znašel zelo konkretno tudi ta teden, ko je odgovarjal na vprašanja poslancev in ga je Daniel Krivec vpraševal o zastojih na avtocestah ob počasnih gradbenih delih. Vsi vemo, da se je Golob s strankami, s katerimi vlada, pred volitvami pred socialističnimi levičarji iz glasu ljudstva zavezal, da ne bo širil avtocest. Da torej odpadejo tretji pasovi, ker bodo rešitve drugačne, menda bolj ekološke. Dodatni pasovi bi le generirali dodaten promet, smo slišali.

Vlada je na ta način denar lažje našla za svojo vojsko nevladnih organizacij, za nakup nepotrebnih nepremičnin in gradnje železniških postaj, ki jih skoraj nihče ne uporablja ob vlakih, ki slovijo po tem, da so tudi nepremičnine. In to brez vseh del in nesreč. Premier je v DZ odgovoril: “Naša vlada je prva vlada od leta 2009, ki je zares zastavila vlaganja v avtocestni križ.” In sprožil smeh v opoziciji. Nadaljeval je: “Ne morete pričakovati, da bodo avtoceste, kjer je obremenjenost več kot 30 odstotkov višja kot je bila pred petimi leti, to kar požirale. Ne bodo. Nikjer po svetu, nikjer po Evropi ne požirajo.”

Pred volitvami je s svojim partnerjem Levico javno napovedal, da avtocest ne bodo širili. Kot jih že dolgo sosednje države. Denimo, nekoč tudi socialistična Madžarska. In napovedi je uresničil. Vsaj te.

Zdaj pa je celo Golob opazil, da Levica morda ni imela prav in da je več prometa lahko tudi, če ni več pasov. Še posebej, če si tako rekoč križišče Evrope. In da se problemi ne rešujejo kot jih je Golob, ki so ga najbolj zanimale predčasne menjave šefov na Darsu, da bi tudi tam, kot v medijih in policiji, nastavili svoje kadre in si zagotovil popoln nadzor.

Manj pa, da so avtoceste DARS vse bolj parkirišče, do številnih delov države pa jih ni niti meter več kot ob prevzemu oblasti te vlade.

Podoben popoln nadzor si je Golob zagotovili na RTVS in Siol.net za propagando pred volitvami, ki se hitro bližajo, a se tudi na RTVS zapleta, ker informativne programe tega medije gleda vse manj ljudi, verjame jim še manj, zahteve po denarju pa so vse večje. Poslujejo globoko v rdečem. Sporočilno ta teden je bilo, ko smo poslušali poročila, kako je Izrael raketiral poslopje Iranske državne televizije.

V totalitarnih državah, kar je Iran, je državna televizija eno glavnih sredstev propagande države, ki ga pučisti najprej zasedejo.

Kot ga je pri nas Golob. Povsem bizarno pa mu je pri tem pomagala celo evropska komisarka Vera Jourova, ki je bila iz iste politične skupine, ki je prišla pritiskat na slovensko ustavno sodišče, ker so sodniki Golobove brutalne čistke ustavili.

Milan Zver je ta teden proti njej dobil spor na evropskem sodišču, da mora razkriti še dodatne del dokumentacije o tem neverjetnem obisku, po katerem se je na ustavnem sodišču nenadoma našla večina, ki je Golobu onemogočila predčasne menjave vsega kar leze in gre. Tudi najpomembnejših urednikov. Po Iransko.

Po vrhu lahko na RTVS spremljamo precej očitno enostransko poročanje o konfliktih na Bližnjem Vzhodu, po katerem bi lahko sklepali, da so v večini na RTVS šiiti, ki slovijo po sovraštvu do Zahoda.

Državna RTVS odseva državno politiko sovraštva do Nata in EU.

Hkrati pa ta državna televizija zahteva več denarja za to svojo propagandno dejavnost, zaradi tega namerava vlada predlagati parlamentu celo spremembo zakona za še dodatno povišanje RTV prispevka in še večje dodatno financiranje iz državnega proračuna. Kolikor je mogoče so ga namreč že povišali in tudi pošiljali proračunski denar povsem mimo načrtov.

Ljudi bodo prisilili, da morajo dodatno propagando za stranke, ki vladajo, plačati tudi, če tega ne gledajo.

Udaril pa vas bo s prvim julijem po žepu še dodaten prispevek za starejše, za katere je vladnim strankam v proračunu zmanjkalo denarja, ker je bila prioriteta ustanavljanje množice novih ministrstev, delitev denarja nevladnikom in našim medijem, prenova železniških postaj, kupovanje nepotrebnih nepremičnin, višanje plač funkcionarjem… Zmanjkala je slaba milijarda, ko so porabo povišali za več milijard.

Ker vsega tega ni mogoče skriti, je Golob vse bolj ranjen.

In to nam kaže tudi odstop Mateja Tonina in odločanje Vladimirja Prebiliča, ki bo jutri sporočil, ali bo ustanavljal svojo stranko, ko mu je Vesno speljala Asta Vrečko z Levico.

S Prebiličevim poskusom prevzema položaja najnovejšega novega obraza na levi (po Zoranu Jankoviću, Alenki Bratušek, Miru Cerarju, Marjanu Šarcu in Robertu Golobu) bi svojo stranko spet lahko dobila princeska Milana Kučana iz RTVS Mojca Pašek Šetinc, ki jo je Golob zabrisal iz Svobode, pa tudi nekdanji evropski poslanec Marjana Šarca Klemen Grošelj in nekdanji poslanec Brane Golubović, ki sta podobna osmoljenca preteklih prevzemov in združevanj ne levi.

Golubović je po zadnjih volitvah pristal na nadomestilu za poslance, ki si ne morejo najti službe. Najpomembnejši tak poslanec prejšnjega parlamenta je bil sicer predsednik Igor Zorčič, ki je sčasoma dobil položaj glavnega tajnika (direktorja) službe državne volilne komisije in zaradi tega ni pričakovati, da bi zdaj nastopil za Prebiliča. Vodil bo izvedbo volitev. Domnevno nepristransko.

Podobno se ne govori o okrepitvi Prebiliča s še bolj razvpitim prejemnikom nadomestila za na volitvah propadle poslance, ki pozneje nikakor niso mogli najti služb, Marku Badelliju. Temu Golob po prevzemu oblasti ni zagotovil sploh nobenega položaja, s kakršnimi so na levi reševali številne podobne poražence: nekdanjo podpredsednico DZ Tino Heferle je “rešila” notranja ministrica Tatjana Bobnar, ki je pozneje sama odletela. Rudija Medveda je z imenovanjem za svojega namestnika “zaposlil” Marjan Šarec. Dejana Židana si je za državnega sekretarja vzel minister za gospodarstvo Matjaž Han. Mašo Kociper iz propadle SAB pa je v svojem kabinetu rešil kar Golob osebno.

Imeti oblast je sladko in lahko reši veliko težav, tudi povsem kadrovskih, zato bo spopad na levi, kdo bo prvi in najpomembnejši, na nož.

Oblasti so vajeni in hudo bo, če jo izgubijo.

V reševanje ranjenega Goloba bo zaradi tega vloženo vse kar je mogoče v omrežju Milana Kučana, Zorana Jankovića in kar je še teh stricev.

Če se mu ne odrečejo, seveda, in bo naglo le še eden bivših.