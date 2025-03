(REFERENDUM) Kje in kako podpisati, razlogi za to

Piše: Moja Dolenjska

Še vedno poteka zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o dodatku k pokojninam. Svoj podpis za izvedbo referenduma, s katerim bi preprečili uveljavitev zakona, po katerem bi bili izbranci deležni neupravičenih privilegijev v obliki visokih dosmrtnih dodatkov (rent) k pokojnini, lahko oddamo pred upravnimi enotami ali krajevnimi uradi, lahko pa tudi elektronsko (eUprava).

Kje in kako podpisati?

Pred upravnimi enotami ali krajevnimi uradi so postavljene stojnice, kjer pobudniki za razpis referenduma državljanom, volivcem in volivkam, vročijo obrazec, na katerem je treba overiti svoj podpis na upravni enoti ali krajevnem uradu. Tako overjen obrazec pa nato vrniti na stojnico. Lahko pa ga tudi pošljete na naslov pobudnika za referendum, to je na naslov Slovenska demokratska stranka, Trstenjakova ulica 8, 1000 Ljubljana.

Če morda ni stojnice, imajo prazne obrazce tudi na upravnih enotah ali krajevnih uradih.

Zakaj referendum? Zato, ker moramo o zakonu o dodatkih k pokojninam umetnikov na referendumu odločiti državljani. Aktualna oblast ne samo, da je sprejela zakon o visokih dodatkih, po katerem bi izbranec mesečno prejemal okoli 3000 evrov pokojnine, skrivajo celo seznam prejemnikov in kdo še čaka na to.

Zakon sicer neupravičene privilegije za ozko skupino ljudi, medtem ko večina upokojencev v Sloveniji komaj shaja iz meseca v mesec.

Zakon ni pravičen do vseh upokojencev, vlada pa bi morala najprej pripraviti pokojninsko reformo, ki bi izboljšala položaj vseh starejših, ne zgolj izbranih posameznikov iz umetniških krogov.

V SDS še opozarjajo, da izvedba zakona ni dovolj transparentna, saj niso jasno določena merila, po katerih se bodo dodatki podeljevali. Sredstva, ki jih bo država namenila za te dodatke, pa bi morali porabiti za dvig pokojnin vseh upokojencev ali za izboljšanje socialne varnosti tistih, ki živijo na robu revščine.

Zakon je tudi politično motiviran, saj si želi z njim aktualna oblast pridobiti podporo umetniških krogov, ki so ji naklonjeni. V SDS pa pravijo, da so kulturniki in umetniki v Sloveniji že deležni določenih ugodnosti in da bi bilo bolj pravično, če bi se socialna politika osredotočila na tiste, ki pomoč najbolj potrebujejo, ne glede na poklic, ki so ga opravljali.

Referendum bo tako priložnost za razpravo o prioritetah socialne politike in o tem, kako naj država ureja pokojninski sistem.

Referendum ni le nasprotovanje zakonu, temveč tudi prizadevanje za to, da imajo državljani možnost izraziti svoje mnenje. O takšnih vprašanjih morajo odločati državljani, saj zakon vpliva na celotno državo in ne le na določeno skupino ljudi.

Predlagatelji referenduma morajo zbrati najmanj 40.000 overjenih podpisov.

