Rdeča represija in cenzura: velenjska občina prepovedala shod, na katerem bi pozvali k umiku komunističnih obeležij!

Piše: P. J.

“Pošiljam vam občinsko prepoved vseevropskega shoda za normalno Velenje na dan 6. 9. 2025, ki sem ga prejel od občinskih organov Velenja. Za to zborovanje sem imel potrjena že vsa dovoljenja in plačane stroške na občini Velenje in policijski postaji Velenje že junija 2025, a ker sem slovenski državljan v Velenju, so mi to zborovanje prepovedali,” nam je v elektronskem sporočilu objasnil Andrej Jevšenak, organizator omenjenega shoda, na katerem bi zbrani pozvali k umiku spomenikov komunističnih obeležij.

“V tem mestu pa bo lahko ta dan nastopal balkanski ansambel Bijelo Dugme v srbohrvaščini. Sramota Velenja in občinskih uslužbencev z županom, ki prepove miroljubni shod slovenskim državljanom v Velenju, vsiljuje pa jugonostalgijo zločinske partije pri spomenikih zločincev, kar je zapisano tudi v Evropskem parlamentu,” je še nadaljeval Jevšenak in pripel spodnja dokaza.

Na zborovanju bi organizatorji in udeleženci zborovanja pozvali k umiku spomenikov komunističnih obeležij

Spomnimo: V Velenju bi moralo 6. septembra potekati novo zborovanje, na katerem bi organizatorji in udeleženci zborovanja pozvali k umiku spomenikov komunističnih obeležij. Prav tako bi javno spregovorili o spornih poimenovanjih v slovenskih mestih, kot je na primer Titov most v Mariboru, ki bi ga lahko preimenovali v Maistrov most ali v Pučnikov most.

Zadnje zborovanje je sicer potekalo julija, ko so pozvali k simbolni prenovi mesta Velenje, da bi lahko postalo “normalno evropsko mesto”. Trdijo, da javne površine ne bi smele nositi imen brez vsebine ali celo z razdiralnim zgodovinskim ozadjem, temveč bi morale nositi imena, ki skupnost združujejo. Zato ob 150. obletnici Premogovnika Velenje predlagajo, da bi se ta preimenoval v Trg rudarjev. Takšno poimenovanje bi odsevalo njihovo skupno zgodovinsko dediščino in hkrati počastilo rudarje, ki so garali v rovih pod Velenjem.