Razvpita Maja Smrekar rekordno v državnih rezidencah

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Miha Mazzini ni rekorder po številu pojavljanj med srečneži, ki jim je država plačala bivanje v kulturniški rezidencah v New Yorku, Berlinu, Londonu in na Dunaju. Mazzini je “gostoval” trikrat.

Poseka ga Maja Smrekar, ki ji je trikrat bivala v rezidencah le v času tokratne vlade Roberta Goloba: v Londonu dvakrat septembra 2024 in še pred tem decembra 2023. Bila pa je pred tem tudi že v Berlinu maja 2014. Njeno ime se na spiskih srečnežev pojavi štirikrat. Podobnega drugega primera, ko bi bil posameznik tolikokrat uspešen v kratkem času, sam nisem opazil.

Na spisku se enkrat pojavil tudi sedanja ministrica Asta Vrečko, ki ji je država plačala bivanje v ZDA v New Yorku.

Smrekarjeva je marca pomočjo odvetniške družine Čeferin od SDS zahtevala 50.000 evrov odškodnine, ker so uporabili posnetek, na katerem doji psa. To je zahtevala po napovedi stranke Levica, ki jo vodi Asta Vrečko, da bodo proti SDS vložili kazensko ovadbo, ker za promocijo zbiranja 40.000 podpisov za referendum proti zakonu o astronomskih pokojninskih dodatkih, ki so jih nameravale vladne stranke dodeliti eliti umetnikov, uporabljajo fotografijo Smrekarjeve, za katero po mnenju Levice v SDS nimajo avtorskih pravic. Referendum so vladne stranke dramatično izgubile. Kar 92,5 odstotka glasujočih je bilo proti.

Razlog spora je bil ta plakat SDS:

Oglas s posnetkom dojenja Maje Smrekar, avtor fotografije, ki je del oglasa, je Manuel Vason

Po trikrat se med tistimi, ki jih je država gostila v svojih rezidencah in jim to še plačala, pojavijo imena Miha Mazzini, Zvezdana Novakovič, Žiga Kariž, Vasko Atanasovski, Tea Hvala, Špela Trošt, Tomaž Grom, Simona Hamer, Petra Kapš, Maša Pavoković, Jiři Kočica, Darko Herič, Barbara Jurkovšek, Anja Pirnat, Andrej Štular…

Celoten državni spisek vseh, ki so živeli v umetniških rezidencah po letu 2000 je dostopen tukaj.