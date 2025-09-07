“Razmišljam, kako smo mi j**eno strahopetno izdali tega človeka!”

Piše: Celjski glasnik

Da lahko mediji pomembno vplivajo na miselnost državljanov, dokazuje primer zdravnika dr. Marka Noča.

Omenjeni zdravnik že namreč že desetletje opozarja na nepravilnosti v slovenskem zdravstvenem sistemu ter povezanosti posameznikov, a je namesto podpore ljudstva dobil kazen vladajoče elite, ker opozarja na nepravilnosti v slovenskem zdravstvenem sistemu.

Tudi in predvsem s pomočjo Dr. Noča je parlamentarna preiskovalna komisija pokazala kako so v slovenskih bolnišnicah nabavljali #žilneopornice za več milijonov eurov brez javnih naročil, vpletenost nekaterih zaposlenih v zdravstvu pri favoriziranju nakupov točno določenega… pic.twitter.com/cov78d1LrD — Jelka Godec (@jelka_godec) September 2, 2025

Že pred časom je dr. Marko Noč opozoril, da se politika ne bo zganila, dokler pred hramom demokracije mesec dni ne bo protestiralo vsaj 10 tisoč ljudi. Še bolj zaskrbljujoče je, da prakse kažejo, da smo bolj balkanski od bivše Jugoslavije, saj vso korupcijo zavijamo v blesteč ovoj evropskosti. In kaj se je zgodilo? Namesto ljudi pred parlamentom, je bil s strani vladnih odločevalcev dr. Noč sankcioniran.

Da so ljudje neodgovorni do svoje prihodnosti in države, kaže komentar Mirana Videtiča na besede dr. Noča in ravnanje z njim: “Razmišljam, kako smo mi jebeno strahopetno izdali tega človeka! Namesto, da je na ulico odšlo 50-60.000 ljudi, njemu v podporo, smo miže spremljali, kako kriminalni režim obračunava z njim! Nisem ponosen!”