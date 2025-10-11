Razkrita skrbno varovana Golobova skrivnost: V romunski podružnici ni šlo za krajo identitete!

Piše: Moja Dolenjska

Do četrtka zvečer je bila to skrbno varovana skrivnost. Banka Raiffesen je že aprila predsednika vlade Roberta Goloba postavila na laž. V primeru odprtja bančnega računa na njegovo ime v romunski podružnici ni šlo za krajo identitete! Škoda le, da so v Tarči na nacionalni televiziji o tem razkritju molčali več mesecev. Objavljamo posnetek.

Razkritje o bančnem računu v Romuniji, obstaja še bančni račun v Italiji.

Afera Raiffeisen bank je izbruhnila pred volitvami aprila 2022, Golob je takrat zatrjeval, da je šlo v primeru računa pri Raffeisen banki v Romuniji za krajo identitete in da je policiji že dan nalog, naj to razišče, da bo vložil kazenske ovadbo. Od tega ni bilo nič. RTV Slovenija pa je zdaj razkrila, da so od Raiffeisn banke že aprila letos dobili odgovor, da v primeru odprtja računa »ni šlo za krajo identitete«. Slednje pomeni, da je račun na banki v Romuniji, nekaj minut stran od romunske poslovalnice Gen-I, odprl kar Golob sam.

V Tarči so iskali odgovor tudi na to, ali je Golob na romunskem sodišču vložil kakršno koli ovadbo, vendar to informacij novinarjem ne daje. Edini, ki to lahko pojasni, je tako Golob. V Tarči so zato iskali odgovor na to pri Golobu oz. v njegovem kabinetu. Ti pa so jim maja letos odgovorili, da je »banka priznala odgovor, da je šlo v tem primeru za človeško napako«, zato se pripravlja »dodaten odškodninski zahtevek zoper banko«.

Ko so v Tarči dan po tem odgovoru, konec maja 2025, prosili za dokaz, da je banka priznala napako, pa so prejeli odgovor: »Kabinet predsednika vlade s tem ne razpolaga.«

V Tarči niso odnehali, v naslednjih dneh so si izmenjali še šest dopisov, vse brez uspeha. Zato so se obrnili še na Golobovo stranko Svoboda, od koder pa sploh niso odgovorili.

Na Robertu Golobu je torej, da to pojasni, česar pa ne stori.

Nepojasnjenih še več stvari: Plačila odvetniku, Vukovićevi

Golobov romunski bančni račun pa ni edina stvar, ki bi jo moral pojasniti. Še vedno niso pojasnjena niti nakazila Vesni Vuković nekdanji novinarki in nato generalni sekretarki Gibanja Svoboda, ki jih je prejela iz državnega Gen-I v času, ko ga je še vodil Robert Golob. Čeprav je odgovore obljubila, jih nismo dobili že leta.

Nepojasnjena so tudi plačila odvetniku Stojanu Zdolšku, ki v več primerih zastopa Roberta Goloba. Tudi v tem primeru je Tarča že pred letom dni Golobov kabinet prosila, naj jim posreduje dokazila o tem, kdo plačuje storitve odvetnika Zdolška. Odgovora niso prejeli. Dodajmo, da je iz spletne baze Erar razvidno, da odvetnik Zdolšek visoka nakazila doslej prejel od družb v državni lasti, to je od Slovenskega državnega holdinga, Darsa, Gen-I in Holdinga Slovenske elektrarne. Ali je to kakorkoli povezano, ostaja neznanke. Tako Golob kot Zdolšek o tem molčita, čeprav bi podatke o tem javnosti lahko predstavila. Slednje velja predvsem za predsednika vlade Roberta Goloba, ki je pred volitvami govoril, kako bo njegovo poslovanje »pregledno in transparentno«.

Golobovo podjetje Star Solar: Prihodki čedalje višji

Bančni račun v Romuniji pa ni edini. V tujini obstaja še en bančni račun, in sicer na ime podjetja Star Solar, ki je v 100-odstotni lasti Roberta Goloba. Gre za račun, odprt pri Banci di cividale S.P.A., Italija (vir: Ajpes).

In še: Prihodki podjetja Star Solar, katerega sedež je bil iz Nove Gorice prenesen na Trubarjevo cesto v Ljubljani, se mesečno precej višajo. Iz podatkov baze Erar je razvidno, da mesečni zneski že presegajo 40 tisoč evrov, od oktobra 2015 do zdaj pa so od podjetja Borzen, ki je operater trga z elektriko, prejeli že več kot 2,3 milijona evrov. Direktorica podjetja je trenutno Maksimiljana Polak, po navedbah medijev zaposlena v Gen-I. Podjetje pa je imelo lani 1,95 zaposlenega (na podlagi delovnih ur) in skoraj 600 tisoč evrov skupnega (prenesenega) dobička.

Posnetek iz oddaje Tarča na temo romunskega bančnega računa je dostopen na povezavi: Tarča, Robert Golob, bančni račun v Italiji

M. D.