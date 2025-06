Razkol v vladi? Slednja bi dvignila obrambna sredstva, vendar bomo zaradi Levice o tem odločali na referendumu

Piše: G. B., P. J., C. R.

Potem ko je postalo jasno, da bodo morale članice zveze Nato povečati proračunska sredstva za obrambo, je v koaliciji prišlo do razkola. Minister za obrambo Borut Sajovic je pred dnevi govoril celo o petih odstotkih slovenskega BDP za obrambne namene.

V zvezi s tem je vlada pripravila tudi resolucijo. Vendar se v petek na ekonomsko socialnem svetu sindikati in delodajalci včeraj niso strinjali z vladnim predlogom resolucije, ki predvideva dvig sredstev za obrambno in varnostno politiko na dva odstotka BDP letos in na tri odstotke do leta 2030.

Vlada je pri tem javno močno poudarjala, da bo denar pretežno porabljen za “dvojno vlogo”. Denimo, za zdravstvo in sicer infrastrukturo in ne za nakup orožja, oklepnikov in dronov. In industrijo zanje. A to so nizke ambicije, poroča Spletni časopis. Dogovori v EU in Natu potekajo, da bi države izdatke za obrambo povišale na pet odstotkov BDP, od tega bodo trije odstotki in pol neposredno za obrambo, ostalo je lahko za dvojno rabo. Minister za obrambo Borut Sajovic je za POP TV o tem, ali bodo ti še višji deleži tudi obveljali, povedal: “Si predstavljate, da se o stvareh ne uskladimo in da jim tik pred ciljno črto nasprotujemo? Ne. Odprto vprašanje je, ali bi bilo mogoče boljše kot sedemletno obdobje do 2032 mogoče izbrati desetletno obdobje in zagotovo so še kakšne stvari za doreči. Je pa skupen cilj, na koncu je pa logičen, pričakovan in mislim, da tudi potreben.”

Evropa obrambne izdatke povečuje, ker za varnost evropskih držav s svojim denarjem več niso pripravljene skrbeti ZDA, hkrati pa je Rusija s poskusom okupacije Ukrajine, ki poteka že več kot tri leta, sprožila večjo vojno na območju Evrope. Rusija se že dalj časa tudi močno militarizira, kar povečuje obrambna tveganja Evrope v prihodnosti.

Na zahtevo koalicijskih poslancev (med podpisniki ni opaziti poslancev Levice) bo o še ne dovolj ambicioznem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040, ki nima zelene luči ekonomsko socialnega sveta, prihodnji teden v četrtek na izredni seji razpravljal parlament.

Resolucije so le politično sporočilo, niso pa pravno zavezujoče, parlament jih na področju obrambe pogosto sprejema in spreminja. Sprejel jo je leta 2021, z novo je bila nadomeščena leta 2023. Zdaj bo v nekaj letih spremenjena že tretjič. Pa še to, se zdi, premalo neambiciozno. Ko gre za finančne vire je bilo besedilo doslej takšno:

Po novem pa je predlog tak:

Verjetno bo to treba še popraviti, še poroča Spletni časopis.

Prave posledice pa bodo šele s spremembo zakonov in državnega proračuna.

Resolucija pred poslanci bo prihodnji teden takšna: object (5)Prenos

Zdaj veljavna, pa je object (4)Prenos

Odbor za obrambo podprl resolucijo

Odbor DZ za obrambo je danes sicer podprl predlog obrambne resolucije, ki predvideva dvig izdatkov za obrambno in varnostno politiko. Poslanci Svobode so poudarjali spremenjene geopolitične razmere. Levica, ki je vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o dvigu obrambnih izdatkov, pa meni, da Slovenije nihče zares ne ogroža.