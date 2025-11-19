e-Demokracija
Prvi dan predčasnega glasovanja slaba udeležba

FokusSlovenija
Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je prvi dan predčasnega glasovanja (v torek, 18. novembra 2025) zakonodajnega referenduma o Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja udeležilo 9308 volivk in volivcev (oziroma 0,59 odstotka vseh volilnih upravičencev).

To so sporočili iz državne volilne komisije. Ta udeležba je v primerjavi z drugimi zakonodajnimi referendumi v preteklosti nizka. Še nižja je bila le na referendumu o velikanskih pokojninskih dodatkih za kulturnike, ki ga je sedanja vlada dramatično izgubila. S podpisi je referendum dosegla SDS. Proti privilegijem je bilo 92,5 odstotka vseh glasujočih. Takšnega poloma ni napovedala nobena raziskava javnega mnenja.

Krepko višja je bila prve dni predčasnega glasovanja udeležba na referendumih za zagotavljanje čiste pitne vode in na skupnem referendumu o politični čistki na RTVS, dodatnih petih ministrstvih in o prestavitvi dodatne skrbi za starostnike. Referendumi, ko je bila udeležba prvi dan krepko višja, so bili za vladne stranke (levico) uspešni.

V preglednici ne navajam podatkov za posvetovalni referendum, na katerem smo o državni pomoči pri samomorih že odločali, ker je bil hkrati z evropskimi volitvami, kar je vplivalo na udeležbo, šlo pa je pa tudi za drug, neobvezujoč, tip referenduma.

