Proti zastrupljanju bolnikov: začenjajo se referendumske aktivnosti

Piše: Petra Janša

Še preden so poslanci DZ prejšnji četrtek po izglasovanem vetu DS znova potrdili zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, so se z javnim pismom oglasili tudi v Slovenski medicinski akademiji, ki omenjenemu zakonu odločno nasprotuje.

Opozorili so, da omenjeni zakon samomor z asistenco predvideva kot novo vrsto zdravstvene storitve v okviru javnega zdravstva in nalaga osebnemu ali nadomestnemu zdravniku ter psihiatru zadolžitve, ki niso bile prej dogovorjene z zdravstveno stroko in s strokovnimi združenji. V Slovenski medicinski akademiji tako ostajajo pri stališču, da je zakon nedomišljen in na neprimeren način posega v odnose med bolnikom in zdravnikom. Ob tem pa pozivajo k okrepitvi paliativne oskrbe kot alternative, ki bolnikom zagotavlja dostojanstvo in sočutje ob koncu življenja, namesto uzakonitve pomoči pri samomoru.

Opozorila Slovenske medicinske akademije

»Zdravniki se opredeljujemo do zakona na nepolitični, nestrankarski, neverski, poklicno avtonomni način in ne dovolimo, da bi nam zaradi izraženih stališč kdorkoli pripisoval drugačno kot le zdravniško-deontološko stališče, podprto z mednarodnimi predpisi, ki urejajo dolžnosti določenega poklica,« so zapisali v sporočilu za javnost. Med temeljnimi načeli zakona je izpuščeno načelo spoštovanja avtonomije zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, so opozorili. Poklicna avtonomija po navedbah Slovenske medicinske akademije predstavlja temelj strokovne odgovornosti, ki jo pri zdravnikih določajo tudi sprejeta etična načela, ki glede evtanazije in pomoči pri samomoru izhajajo iz mednarodnih dokumentov, kot je Ženevska deklaracija Svetovnega zdravniškega združenja (World Medical Association (WMA)), ki je bila prvič sprejeta na Generalni skupščini leta 1948 in kasnejših posodobitev stališč Etične komisije WMA (Ethical Committee WMA). »Slovenska medicinska akademija ugotavlja, da sedanje besedilo zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja kljub drugačnim obljubam zakonodajalca ohranja zdravnika v centru zakonske procedure kot pomočnika pri samomoru sočloveka, česar večina zdravnikov ne sprejema, saj je pomoč pri samomoru v nasprotju z zdravniško etiko in deontologijo,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Samomor – velik problem slovenske družbe!

Hkrati v Slovenski medicinski akademiji menijo, da lahko uvajanje pomoči pri prostovoljnem končanju življenja prinaša tudi za naše okolje specifične in izrazitejše družbene anomalije, ki bi bile za spoštovanje človekovih pravic hujše breme, kot je sedanje odtegovanje te pomoči. »Samomor predstavlja velik problem slovenske družbe, sprejetje zakona s spremenjenim odnosom do samomora pa bo pomenilo še dodaten izziv v širšem družbenem okolju,« so zapisali. Slovenska medicinska akademija, ki je bila v začetku leta 2017 ustanovljena v okviru Slovenskega zdravniškega društva, predstavlja strokovni in etični vrh slovenskega zdravništva in združuje strokovnjake, ki so zaradi svojih dosežkov priznani tako doma kot v tujini.

Zakon nastal v »medijski tišini«

Spomnimo, da nas je takoj po nastopu Golobove vlade dr. Zvonka Zupanič Slavec opozorila, da se je v medijski tišini pripravljal zakon o evtanaziji oziroma prostovoljni prekinitvi življenja. Tega je takrat pripravilo združenje Srebrna nit in je nastal zunaj zdravniških organizacij (!). Dr. Zupanič Slavčeva je že takrat izpostavila, da so se vse zdravniške organizacije izrekle proti omenjenemu zakonu, »saj je življenje največ, kar imamo, je čudež narave, zdravnik pa je skozi vso zgodovino bil in ostaja zavezan k ohranjanju življenja in izboljševanju zdravja«. »Nikakor ni dopustno, da se s predlogom tega zakona zdravnikom nalaga, da bi morali usmrtiti svoje bolnike, ki bi se za to odločili. Paradoksalno predlog celo zapiše, da mora zdravnik zaradi ugovora poiskati drugega zdravnika, da to dejanje izvede,« je takrat poudarila dr. Zupanič Slavčeva in dodala, da je »na svetu 230 držav in niti 10 jih nima takega zakona, Slovenija pa bi ga morala sprejeti«. »Finančna ozadja poseganja po življenju, ki so v predlogu zakona, so neprimerna, saj je življenje neprecenljivo,« je še bila tedaj jasna zdravnica.

Zdravniška stroka proti!

Danes se dopolnjeni zakon o evtanaziji, ki je bil oblikovan na podlagi posvetovalnega referenduma junija 2024, kjer je 54,89 odstotka volivcev podprlo ureditev te pravice, imenuje zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ). Temu pa še vedno nasprotujejo tako zdravniške organizacije, posamezni zdravniki in strokovnjaki kot tudi politične stranke in civilna iniciativa. Zdravniška zbornica Slovenije in Slovensko zdravniško društvo nasprotujeta zakonu, saj menita, da spreminja etične standarde medicine, ki poudarjajo varovanje življenja. Opozarjajo tudi na pomanjkanje dogovora s stroko pri oblikovanju zakona. Strokovni svet za splošno medicino in Koordinacija zdravniških organizacij pa sta izrazila nasprotovanje, ker menita, da zakon ne upošteva dovolj mnenj zdravnikov in etičnih vidikov. Nekateri zdravniki, zlasti tisti, ki uveljavljajo ugovor vesti, zakonu nasprotujejo zaradi moralnih in etičnih prepričanj, saj menijo, da zdravniška vloga ne sme vključevati pomoči pri končanju življenja. Proti omenjenemu zakonu sta tudi Slovenska demokratska stranka (SDS) in Nova Slovenija (NSi), ki menita, da zakon odpira etično sporne dileme in da le-ta ni bil dovolj usklajen.

Aleš Primc: Zbrali smo več kot 15 tisoč podpisov za razpis referenduma proti zastrupitvi bolnikov!

Najbolj aktivna, da se omenjeni zakon prepreči, pa je civilna iniciativa Koalicija proti zastrupitvi bolnikov. Njen vodja Aleš Primc je prejšnji petek skupaj z Mileno Miklavčič v DZ že vložil več kot 15 tisoč podpisov za razpis referenduma proti zastrupitvi bolnikov. Ob tem se je zahvalil za oddane podpise. »To predstavlja izjemen uspeh in spodbudo, da bodo navadni ljudje na referendumu zaščitili bolnike in starejše pred zastrupitvijo, ki jo hoče vsiliti vladna koalicija radikalnih levih strank,« je prepričan Primc in ob tem izpostavlja deset pomembnih argumentov za glasovanje proti zakonu.