(V ŽIVO – VIDEO) Pred državnim zborom se bo treslo – zahtevali bodo takojšen odstop Golobove vlade!

Piše: Nova24tv.si

Danes ob 15. uri bo na Trgu republike v Ljubljani potekal že 18. vseslovenski protestni shod, naslovljen “Ne boste nas utišali – Slovenija je naša”. Pred protestom smo govorili s predsednikom stranke Glas upokojencev Pavlom Ruparjem, ki pravi, da bi morala vlada nemudoma odstopiti.

Na protestu bo spregovorila široka paleta govorcev. Nastopili bodo predsednik stranke Glas upokojencev Pavel Rupar, Alenka Orel (predsednica sveta stranke), voditelj oddaje Kdo vam laže Boris Tomašič, poslanec SDS Zvone Černač, sindikalna predstavnica Milena Koselj Šmilt in predstavnik mladih Gregor Jošt.

Glas ljudstva je že v sporočilu za javnost napovedal zahteve, ki jih nameravajo izraziti. Predvsem pa, kot pravi Rupar, pozivajo vlado k odstopu. “Vsekakor zahtevamo odstop! V dveh letih smo dosegli zgolj božičnico, vse ostalo pa smo razumeli kot posmehovanje, zaničevanje in kot dobesedni izraz vlade, kako odveč smo ji starejši ljudje. Razen pred volitvami, saj mislijo, da smo upokojenci kot kokoši, ki letajo za pestjo koruze,” je povedal Rupar. “Tako slabe vlade Slovenija ni imela od Karantanije naprej,” je bil oster.

Predstavili bodo zakon o popravi krivic

Današnji, že 18. vseslovenski shod bo drugačen, kot je bil po navadi. Na shodu namreč nameravajo predstaviti osnutek zakona o popravi krivic upokojencem, ki so se zaradi ZPIZ-2 v letih 2012–2023 upokojevali pod diskriminatornimi pogoji. “Glas upokojencev je sestavil osnutek zakona o popravi krivic vsem upokojenim z odmero 57,25 odstotka,” je razkril.

Glas upokojencev poziva na referendum in k oddaji glasu PROTI!

Na referendumu bodo pozvali ljudi k obsodbi poziva predsednika vlade k bojkotu referenduma to nedeljo (11. maja). Ljudi bodo pozvali, “naj glasujejo PROTI”.

“Mislim, da bo referendum uspel tako v doseganju kvoruma kot tudi z odločitvijo PROTI. Vse preveč ljudi je sitih takega načina obravnave upokojencev in več kot preveč so siti privilegijev, ki jih delijo ljudem, ki niso zaslužni,” je povedal in opozoril na zahtevno gmotno situacijo številnih upokojencev, ki živijo pod pragom revščine. “Pokojnine so tako nizke, ker naš denar zapravljajo za druge,” je opozoril.

Rupar je prav tako kritičen do prihajajoče pokojninske reforme. “Pokojninska reforma se obstoječih upokojencev dotika samo v delu, ko jim jemlje še tista dva, tri odstotke izravnave oz. poračuna za preteklo leto. Moramo biti sicer hvaležni za tistih 150 evrov, uzakonjeno božičnico, ampak to je komaj vračilo v enkratnem znesku za en mesec, kolikor država pravzaprav obremenjuje pokojnine,” je bil kritičen. Kot pravi, ga skrbi predvsem za mlade. Ocenjuje, da jim bo pokojninska reforma prinesla še deset odstotkov nižje pokojnine.

Vlada obremenjuje tudi delovno populacijo, ne zgolj upokojene

Vlada pa intenzivno obremenjuje tudi delovno populacijo, ne zgolj upokojene. Pred dnevi smo denimo izvedeli, da je Slovenija ena izmed članic OECD, ki v največji meri obremenjuje delo. Več – TUKAJ.

“Veliko podjetij poznam, ki iščejo izhod v tujini, ki zapirajo poslovanje v Sloveniji. Pazite, selijo jih celo na Hrvaško, ker je tam poslovno okolje veliko bolj ugodno. Poznam podjetja, ki svoja podjetja prodajajo tujcem, ker ne morejo več vzdrževati lakomnosti in požrešnosti te vlade. Zakaj pa se tako obnašajo? Enostavno, nimajo občutka, ker nikoli niso bili delavci, nikoli niso bili podjetniki in nikoli niso bili zaposleni brez v zibko položene zlate žlice, s katero masovno zajemajo in s katero brez občutka bremenijo podjetja,” pove Rupar.

V Glasu upokojencev nasprotujejo nakupu dodatnega Falcona

Pred koncem pa predsednika stranke Glas upokojencev povprašamo še o zadnji napovedi obrambnega ministra Boruta Sajovica, ki je razkril vladna razmišljanja o nakupu novega vladnega letala Falcon. Pojavile so se namreč domneve, da je nakup povezan s koalicijskim planom, da “pretenta” EU in NATO tako, da skuša nakup zasebnega letala predstaviti kot krepitev obrambne zmogljivosti države.

“Upam, da do tega nakupa ne bo prišlo, saj se EU in NATA ne bo dalo goljufati na tak način. Morate pa vedeti, da je obrambni minister Sajovic ekstremno nagnjen h goljufijam, prevaram in je ekstremno nagnjen k premoženju,” odgovori Rupar in doda, da so zahteve zaveznic po povečanju obrambnih izdatkov na roko pisane njemu in celotni vladi, saj pri vsakem poslu vidijo tudi osebno korist. “K temu so nagnjeni, zato se tega veselijo,” oceni. “Civilno letalo za vojaške potrebe je navaden blef!” pove ogorčeno.

Zaključi s stališčem stranke Glas upokojencev: “Evropa oz. EU bo razumela, da uvodoma povišamo izdatke za obrambo najprej na dva odstotka BDP in šele nato se vlada (katera koli) postopoma približa trem odstotkom, vmes pa preostanek nameni za potrebe upokojencev. Evropska unija bo razumela, saj nas stradajo.”