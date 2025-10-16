Prof. dr. Marko Noč, specialist kardiologije in intenzivne medicine, v intervjuju za Demokracijo: »Ne ponujajmo strupa tistim, ki bi v resnici potrebovali zdravilo in človeško bližino«

Piše: Petra Janša

O referendumu in zakonu o tako imenovani pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in kakšno breme so vladajoči politiki s tem zakonom naložili zdravnikom, o izkušnjah z bolnimi in umirajočimi ter o tem, kaj je zanj dostojna smrt in kaj evtanazija, pa tudi o njegovem profesionalnem delu in ugotovitvah, kako (ne)zdravi smo Slovenci glede srčno-žilnih bolezni, kako sprejema etiketiranje vladajočih, da je zdravnik dvoživka, ter o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti smo se pogovarjali z enim najuglednejših slovenskih kardiologov prof. dr. Markom Nočem.

Gospod Noč, za pogovor sva se dogovarjala ravno v času, ko smo izvedeli, da je zbrano dovolj podpisov za razpis referenduma o zakonu o tako imenovani pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Ste kot zdravnik zadovoljni s tem izidom? Rekli ste mi namreč, da čutite dolžnost, da nekaj poveste o tej žgoči temi …

Že skoraj 39 let delam na intenzivnem oddelku, kjer se vsak dan srečujeta življenje in smrt. Vso poklicno kariero sem se boril za človeško življenje in misel, da bi bolniku zavestno povzročil smrt ali pri tem sodeloval, mi je povsem tuja. Razpisa za vnovični referendum sem zato zelo vesel in upam, da bo tokrat dovolj časa za objektivno informiranje laične javnosti o tem, kaj bi tak zakon prinesel. Iskreno upam, da bodo ljudje tokrat poslušali zdravnike in ne politikov oziroma njihovih glasnikov.

Povejte našim bralcem, da bodo bolje razumeli, kakšno breme so vladajoči politiki s tem zakonom naložili zdravnikom?

Končanje življenja oziroma pomoč pri tem je povsem v nasprotju s Hipokratovo prisego, ki po mojem mnenju še vedno predstavlja enega izmed temeljev našega poklica. Tudi vse zdravniške organizacije in republiška komisija za medicinsko etiko so enotno proti temu zakonu. Take enotnosti med zdravniškimi organizacijami ne pomnim. In to pove vse. Poleg tega sem prepričan, da tak zakon ne bi usodno vplival le na medicino, ampak bi odprl »Pandorino skrinjico« sprememb, ki bi zamajale temelje slovenske družbe. Da ne govorim o mogočih zlorabah …

