Primer Prednik kaže, kako mediji za Goloba čistijo “janšiste”

Piše: Spletni časopis

Jani Prednik (SD) je državni zbor že uradno obvestil, da odstopa kot poslanec, njegov odstop s tem že velja.

Pridružil se je celi seriji poslancev Svobode, ki so doslej že odstopili. Najbolj znan med njimi je bil boksar Dejan Zavec, ki je odstopil skupaj z Martinom Marzidovškom. Oba sta bila v parlamentu povsem neopazna in izgubljena. Zavec je stranki ponudil svoj sloves za pridobivanje volivcev, za poslanca pa ni bil.

Dejan Zavec, Urška Klakočar Zupančič Vir: DZ

Lani je odstopila še Monika Pekošak, preselila se je v boljše plačano službo na državno Družbo za avtoceste (DARS), ki si jo je kadrovsko podredila največja vladna stranka. Zaposlitev tam je manj tvegana od poslanske, ker ni odvisna od rezultata volitev. Tudi kot poslanec Svobode pa je odstopil še zvezdniški minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, ki ni bil pripravljen široko ukinjati zasebne pobude v zdravstvu.

Prikaz strankarske podrejenosti medijev Golobu

Prednik je odstopil zaradi očitkov bivših partnerk, da je nasilen, na katere je pred dvema tednoma opozoril Bojan Požar in pri zgodbi po tem vztrajal. Sčasoma so, ker je močno odmevalo po družabnih omrežjih, morali to objaviti tudi veliki mediji. Zgodilo se je včeraj. Prvi je povzel N1. Zanimivo je, da so državni in levi mediji kot vir poročanja po tem navajali N1, ki je sam v zgodbi zamolčal, da Požar o tem poroča že dva tedna. To je značilno neprofesionalno ravnanje, ko javnosti lažnivo predstavljajo, od kod je zgodba, razlog pa je, ker Požar velja za “desnega”. V parlamentu ga preiskuje posebna preiskovalna komisija Svobode in vladnih strank za čiščenje “janševcev” in vsega, kar bi bilo lahko blizu SDS v medijskem prostoru.

Požar v resnici nikoli ni bil desni. Medijsko kariero je začel v medijih nekdanje Zveze komunistov Milana Kučana. Kar so sicer bili nekoč vsi največji mediji v državi, v takrat edini dovoljeni stranki pa je bila večina urednikov in novinarjev. Svoj prvi večji medij, Direkt, je Požar dobil pri ljubljanskem Dnevniku, ki velja za najbolj rdeč časopis v državi.

Čistko vsega, kar je povezano z največjo opozicijsko stranko v medijih, policiji in drugih državnih sistemih, je po volitvah tudi povsem javno zahteval Robert Golob. In to tudi počel. Večji del medijev sledi tej skrajni strankarski politiki, ki ni daleč od običajev nacizma, fašizma in komunizma.

Kjer se je tudi čistilo konkurente iz opozicije, ljudi napačne vere in to…

Poročanje o Predniku povsem jasno pokaže to sramotno sliko. Za medije je posebej neprijetna, ker od drugih zahtevajo spoštovanje visokih standardov in poštenje. Sami pa to – kot vidimo – niso.

Kdo bo nasledil Prednika

Novega poslanca, ki bo prevzel mandat SD, bo parlamentu predlagala državna volilna komisija. Prednik je bil izvoljen iz volilni enoti Celje, v okraju Ravne na Koroškem ga je volilo 19,4 odstotka volivcem, s čemer je dosegel najvišji delež med vsemi kandidati SD. Prehitel je tudi Matjaža Hana, ki je dosegel 18 odstotkov v okraju Laško. Po rezultatu v enoti je bila za Prednikom Andreja Katič, s 14,8 odstotki, a je poslanski mandat, ker je ministrica za pravosodje, verjetno ne bo zanimal.

Odstopna izjava Prednika je takšna:

Tretja je bila v enoti Celje za SD Janja Rednjak s devetimi odstotki. Če bo soglašala, bo postala poslanka do konca mandata. Torej še kakšnega pol leta. Katičeva in Rednakova sta kandidirali v okrajih v Velenju.