Prihodki padajo, poraba pa nekontrolirano narašča: Kaos v javnih financah je totalen!

Piše: Sara Kovač /Nova24tv.si

Predlog sprememb proračuna za leto 2026 razkriva vse večje težave pri upravljanju javnih financ, pri čemer opozorila strokovnjakov ostajajo prezrta. Vlada je pri pripravi predloga sprememb proračuna namreč zmanjšala pričakovani obseg prihodkov, načrtovano porabo pa zvišala Predsednik Fiskalnega sveta Davorin Kračun je jasno opozoril: “Fiskalna politika se v vedno večji meri odmika od poti, začrtane v srednjeročnem fiskalno-strukturnem načrtu, s katerim se je država zavezala k postopni konsolidaciji, ki bi zagotovila vzdržne javne finance.”

Davorin Kračun opozarja, da je za leto 2026 finančno ministrstvo predvidelo skoraj milijardo evrov večji primanjkljaj, kot so ga napovedali lani, kljub temu, da so bili ključni dejavniki, kot je plačna reforma, znani že prej. Po njegovih besedah ta odstopanja niso presenečenje, temveč dokaz neustreznega načrtovanja, in če se trend nadaljuje, bo primanjkljaj v 2027 znašal okoli 3 % BDP.

Proračun, ki ga je DZ sprejel že novembra lani, bo doživel spremembe: prihodki bodo po napovedih finančnega ministra Klemena Boštjančiča 15,6 milijarde evrov, kar je 2,1 % manj kot prvotno zapisano. Zmanjšali se bodo prilivi od davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine in DDV. Načrtovani odhodki pa se bodo zvišali za približno 500 milijonov evrov, primanjkljaj bo tako znašal 2,1 milijarde evrov ali 2,9 % BDP.

Posebno pozornost vzbuja vprašanje izplačila božičnice. Kot je včeraj povedala državna sekretarka, vlada “ne ve, kaj bo, kaj ne bo,” božičnice pa v proračunu ni, ker “še delajo manevre.” Boštjančič je danes pojasnil, da se bo izplačilo zagotovilo s prerazporeditvami znotraj obstoječih proračunskih okvirjev, kar po mnenju opozicije pomeni ad hoc reševanje problemov namesto dolgoročne finančne strategije.

Državni svet prav tako izraža zaskrbljenost. Mitja Gorenšček je poudaril: “Zato opozarjamo, da se je v trenutnem gospodarskem položaju neodgovorno dodatno zadolževati.” Svetniki opozarjajo, da bi morala vlada pri proračunskem načrtovanju več pozornosti posvetiti postavkam, kjer bi lahko kaj privarčevali, saj trenutno ne zna ustrezno zamejiti porabe glede na prihodke.

Strokovnjaki opozarjajo, da trenutni trendi kažejo na naraščajoče tveganje za vzdržnost javnih financ in da bo brez jasnega načrta za konsolidacijo primanjkljaj vsako leto višji, kar predstavlja nevarnost za dolgoročno gospodarsko stabilnost države.