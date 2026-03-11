Pri dubajskem letališču drona poškodovala štiri osebe, tri ladje v Hormuški ožini so zadele rakete

Piše: C. R., STA
V bližino mednarodnega letališča v Dubaju sta danes padla dva drona, ranjene so bile štiri osebe, je sporočil urad tamkajšnje vlade za komuniciranje. Kljub drugemu tovrstnemu incidentu v zadnjih dneh promet na najbolj obremenjenem letališču na svetu poteka normalno.
“Pred kratkim sta v bližino mednarodnega letališča v Dubaju padla dva drona,” je sporočil urad vlade najbolj naseljenega od sedmih Združenih arabskih emiratov.
Po njegovih navedbah sta bila v incidentu lažje ranjena državljana Gane in državljan Bangladeša, državljan Indije pa je utrpel “zmerne” poškodbe. “Letalski promet poteka normalno,” je še sporočil urad.
V izjavi, na katero se sklicujeta francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC, ne piše, ali sta drona priletela iz Irana, ki v odziv na izraelsko-ameriško agresijo napada tudi z ZDA povezane cilje v zalivskih državah.
Obrambno ministrstvo ZAE je sicer davi poročalo o novem napadu brezpilotnikov in raket, izstreljenih iz islamske republike. BBC navaja, da je dubajska vlada potrdila, da so drone sestrelili.
Tarča današnjega vala iranskih napadov so bila poleg ciljev v Izraelu in zalivskih državah tudi ameriška vojaška oporišča v Iraku, kjer delujejo tudi proiranske oborožene skupine. Neimenovan varnostni vir je za AFP dejal, da je v obstreljevanju skladišča orožja ene od teh v vzhodni regiji Vasit ob iraško-iranski meji umrla ženska, ki jo je zadel šrapnel.
Hormuška ožina: V napadih poškodovane tri ladje
V Hormuški ožini in Perzijskem zalivu so danes rakete zadele tri tovorne ladje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ob nadaljevanju iranskih napadov so rakete dve ladji zadele med prečkanjem Hormuške ožine, tretjo pa ob obali Združenih arabskih emiratov.
V Hormuški ožini je neidentificirana raketa kontejnersko ladjo zadela 11 navtičnih milj (približno 20 kilometrov) severno od Omana, je sporočila britanska agencija za varnost in pomorstvo v prometu (UKTMO). Raketa je povzročila požar na krovu ladje, ki je zaprosila za pomoč, ladjo pa so evakuirali.
Kapitan druge tovorne ladje, ki jo je raketa zadela ob obali Združenih arabskih emiratov, je sporočil, da je plovilo poškodovano, vendar so vsi člani posadke varni, poroča UKTMO. Podrobnosti o obsegu škode niso znane.
Po navedbah UKMTO je plovilo zadela neznana raketa 25 navtičnih milj (46 kilometrov) severozahodno od mesta Ras Al Khaimah ob obali Združenih arabskih emiratov.
Med prečkanjem ožine je bila tarča raketnega napada tudi tajska ladja za prevoz razsutega tovora, poroča AFP. Kot je sporočila tajska mornarica, so rešili 20 članov posadke, “trenutno pa potekajo prizadevanja za rešitev preostalih treh članov posadke”.
Ladja je bila “napadena med prečkanjem Hormuške ožine” po izplutju iz pristanišča Kalifa v Združenih arabskih emiratih, je mornarica sporočila v izjavi. Objavila je tudi fotografije, na katerih je videti gost črn dim, ki se vali iz trupa ladje, ter rešilne splave v morju.
Grožnja iranskih napadov je od začetka izraelsko-ameriških napadov skoraj ustavila trgovski ladijski promet v regiji. Ameriški predsednik Donald Trump je v torek Iran posvaril pred vojaškimi posledicami, če bo napadal Hormuško ožino, potem ko je Teheran obljubil, da skozi ožino ne bo plula nafta iz Perzijskega zaliva. Po navedbah ZDA so ameriške sile v torek v bližini Hormuške ožine uničile 16 iranskih ladij za polaganje min.