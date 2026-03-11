Pri dubajskem letališču drona poškodovala štiri osebe, tri ladje v Hormuški ožini so zadele rakete

V bližino mednarodnega letališča v Dubaju sta danes padla dva drona, ranjene so bile štiri osebe, je sporočil urad tamkajšnje vlade za komuniciranje. Kljub drugemu tovrstnemu incidentu v zadnjih dneh promet na najbolj obremenjenem letališču na svetu poteka normalno.

“Pred kratkim sta v bližino mednarodnega letališča v Dubaju padla dva drona,” je sporočil urad vlade najbolj naseljenega od sedmih Združenih arabskih emiratov.

Po njegovih navedbah sta bila v incidentu lažje ranjena državljana Gane in državljan Bangladeša, državljan Indije pa je utrpel “zmerne” poškodbe. “Letalski promet poteka normalno,” je še sporočil urad.

V izjavi, na katero se sklicujeta francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC, ne piše, ali sta drona priletela iz Irana, ki v odziv na izraelsko-ameriško agresijo napada tudi z ZDA povezane cilje v zalivskih državah.

Obrambno ministrstvo ZAE je sicer davi poročalo o novem napadu brezpilotnikov in raket, izstreljenih iz islamske republike. BBC navaja, da je dubajska vlada potrdila, da so drone sestrelili.

Tarča današnjega vala iranskih napadov so bila poleg ciljev v Izraelu in zalivskih državah tudi ameriška vojaška oporišča v Iraku, kjer delujejo tudi proiranske oborožene skupine. Neimenovan varnostni vir je za AFP dejal, da je v obstreljevanju skladišča orožja ene od teh v vzhodni regiji Vasit ob iraško-iranski meji umrla ženska, ki jo je zadel šrapnel.

Hormuška ožina: V napadih poškodovane tri ladje

V Hormuški ožini in Perzijskem zalivu so danes rakete zadele tri tovorne ladje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ob nadaljevanju iranskih napadov so rakete dve ladji zadele med prečkanjem Hormuške ožine, tretjo pa ob obali Združenih arabskih emiratov.