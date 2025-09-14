Preteklo noč je ruski dron kršil romunski zračni prostor; Romunija ga ni sestrelila

Piše: Nova24tv.si

Rusija si je privoščila novo provokacijo. Tokrat je brezpilotni letalnik vstopil v zračni prostor Romunije. Romunske zračne sile ga niso sestrelile, saj se je, še preden bi se to lahko zgodilo, vrnil v ukrajinski zračni prostor.

Po navedbah romunskega ministrstva za obrambo je dron vstopil v njihov zračni prostor med napadom na ukrajinsko infrastrukturo. Romunske zračne sile so se odzvale z dvema lovcema F-16, ki sta mu sledila, nakar pa je ta v bližini naselja Chilia Veche zapustil njihov zračni prostor.

Ministrstvo trdi, da dron ni letel nad poseljenimi območji in s svojim trajektorijem leta ni predstavljal neposredne grožnje za prebivalce. Obrambni minister Ionut Mosteanu je kljub temu napovedal, da nameravajo območje preleta pregledati s helikopterjem. Dejal je tudi, da imajo njihovi piloti vsa pooblastila, da sestrelijo ruske drone, ki bi vstopili v njihov zračni prostor.

Na nevarni prelet se je odzval tudi ukrajinski predsednik Zelenski, ki je na družbenem omrežju X opozoril, da je dron prodrl približno 10 kilometrov globoko v romunski zračni prostor, kjer je vztrajal približno 50 minut. Po njegovi oceni gre za namerno provokacijo oz. poskus širitive vojne. “Ruska vojska natančno ve, kam letijo njeni droni in kako dolgo lahko ostanejo v zraku. Njihove poti so vedno natančno izračunane. To ne more biti naključje, napaka ali pobuda nekaterih nižjih poveljnikov. Gre za očitno širitev vojne s strani Rusije,” meni.

Do odziva je ponovno prišlo na Poljskem, kjer so zaradi napada na ukrajinsko mesto poleg Poljske v zrak poleteli poljski in zavezniški lovci. Iz preventivnih razlogov so zaprli letališče v Lublinu na vzhodu države. Tokrat ni bilo potrebno sestreliti nobenega drona, saj ni prišlo do dejanske kršitve zračnega prostora.

V Poljski zračni prostor je sredo stopilo vsaj 19 ruskih dronov, vendar so jih sestrelili samo sedem. Medtem je Ukrajina tisto noč sestrelila 95% vseh napadalnih ruskih dronov, ki jih je bilo nad Ukrajino okoli 400.

Drone, ki stanejo okoli 10.000 evrov je evropska aviacija zbijala z raketami, ki vsaka stane 2,8 milijona eur, kar je pokazalo, da Evropa na obrambo pred morebitnimi napadi ni tako dobro pripravljena, kot bi si želeli.