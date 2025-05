Prepožrešna Golobova vlada in cene naftnih derivatov

Piše: Moja Dolenjska

Leta 2021, ko je bil predsednik vlade Janez Janša, je sodček surove nafte na svetovnih trgih stal 63 ameriških dolarjev. Cena za liter goriva v Sloveniji pa je bila 1 evro. In danes?

Sodček surove nafte danes stane 58 ameriških dolarjev. Za liter goriva v času vlade Roberta Goloba pa plačujemo od 1,418 do 1,44 evra. To je več kot 40 odstotkov več kot leta 2021.

Pa to še ni vse. Cene goriva so bile na Hrvaškem višje za 14 do 20 odstotkov, danes so za skoraj toliko nižje. Kje je razlog? V nižjih davkih na Hrvaškem in prepožrešni Golobovi vladi.

Zadnje cene goriv (Primerjava)

Liter goriva, v evrih Slovenija Hrvaška 95-oktanski bencin 1,418 1,39 dizel 1,440 1,28 kurilno olje 1,034 0,67

Primerjava cen v času vlade Janeza Janše: