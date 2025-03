Prekinjena izmenjava obveščevalnih podatkov ZDA – Ukrajina; posledice bi lahko bile katastrofalne

Piše: C. R., STA

Poleg tega, da so ZDA zamrznile vojaško pomoč Ukrajini, so včeraj prekinile tudi izmenjavo obveščevalnih podatkov; a jih zdaj zagotavlja Francija. ISW spregovoril o možnih posledicah prekinitve izmenjave obveščevalnih podatkov s strani ZDA za Ukrajino:

Prekinitev izmenjave obveščevalnih podatkov med ZDA in Ukrajino lahko koristi ruskemu vojaškemu letalstvu, ki bo lahko povečalo pogostost svojih napadov, lahko pa vpliva tudi na potek vojaških operacij.

To je razvidno iz novega pregleda analitikov Inštituta za preučevanje vojne (ISW). Brez dostopa do ameriških obveščevalnih podatkov bo imela Ukrajina manj možnosti za napade na ruske sisteme zračne obrambe. Ruska letala bodo lahko delovala agresivneje, saj se bo zmanjšala razdalja za izstrelitev načrtovanih bomb in raket na Ukrajino.

„Kremelj je večkrat vztrajal, da se v okviru mirovnega sporazuma ustavi vsakršna tuja pomoč Ukrajini,“ so opozorili analitiki.

ISW ugotavlja, da je Ukrajina na podlagi obveščevalnih podatkov lahko napadla vojaške objekte na ruskem ozemlju, kar je občutno zmanjšalo bojno sposobnost okupatorjev. Zlasti uničenje skladišč streliva v Toropcu (Tverska pokrajina) in arzenala v Tihorecku (Krasnodarska pokrajina) je zmanjšalo zaloge raket in izstrelkov. Poleg tega so napadi na vojaške objekte v Rusiji Rusom preprečili, da bi z bombami in raketami zadeli ukrajinske prednje položaje.