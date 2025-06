(PREJELI SMO) Ustna obravnava o gradbenem dovoljenju za nevarno in nezakonito garažno hišo pod ljubljansko tržnico je bila prekinjena

Piše: Aleš Primc

Včerajšnja nezakonita ustna obravnava o gradbenem dovoljenju za nevarno in nezakonito garažno hišo pod ljubljansko tržnico je bila po 7 urah in 20 minutah prekinjena. Nadaljevanje je ministrstvo za naravne vire napovedalo po 20. avgustu, vendar smo stranski udeleženci predlagali, da se ne izvede v času šolskih počitnic.

Pred ustno obravnavo je potekal velik shod za zaščito kulturne in verske dediščine, na katerem smo udeleženci zahtevali, da uradniki delajo zakonito, zagotovijo javnost postopkov ter ne izdajo nezakonitega gradbenega dovoljenja, ki bi povzročilo uničenje stare Ljubljane, s Plečnikovimi tržnicami, stolnico in drugimi okoliškimi objekti. Vsem, ki so prišli se od srca zahvaljujem in čestitam za odgovorno državljansko držo.

Ministrstvo je naredilo vse, da bi bila javnost izključena iz obravnave. Ministrstvo ni dovolilo udeležbe niti enemu od več kot 300 udeležencev shoda, ki so se želeli kot javnost udeležiti ustne obravnave. Prav tako niso omogočili vsem pooblaščencem stranskih udeležencev oz. strokovnjakom, da bi se udeležili obravnave, medtem ko so to omogočili vsem predstavnikom Mestne občine Ljubljana in jih celo privilegirano povabili v prostore ministrstva, medtem ko so med stranskimi udeleženci pred vrati delali selekcijo kdo sme notri in kdo ne. Ustna obravnava, ki je po 155. členu Zakona o splošnem upravnem postopku javna, se ni smela snemati. Na ustni obravnavi je v nemogočih razmerah v sobi veliki 35 m2 sodelovalo 39 predstavnikov ministrstva, Mestne občine Ljubljana ter stranskih udeležencev.

Zoran Janković se ustne obravnave ni udeležil, izkazalo se je celo, da tudi pooblastila za podjetje Elea IC d.o.o., ki zastopa Mestno občino Ljubljana v upravnih postopkih, in smo ga pridobili na ustni obravnavi, ni podpisal on sam, ampak ena njegovih podrejenih. To kaže na to, da se zaveda za kako nevaren projekt gre in se hoče izogniti osebni pravni in odškodninski odgovornosti.

Sandi Rutar, vodja sektorja za dovoljenja na ministrstvu, ki je dejansko vodil postopek, je ustno obravnavo vodil pristransko v korist Mestne občine Ljubljana. Med drugim je ministrstvo predstavnikom Mestne občine Ljubljana diskriminatorno zagotovilo posebno sobo rezervirano samo za njih, medtem ko stranskim udeležencem, ki hočejo zaščititi kulturno dediščino tega niso omogočili. Na obravnavi se je izkazalo, da je projekt za garažno hišo pripravljen nezakonito, da ne temelji na verodostojnih podatkih, ne vključuje uporabe strokovnih standardov za varno gradnjo ter ne zagotavlja varne izgradnje za okoliško kulturno in versko dediščino. Predstavniki Mestne občine Ljubljana niso znali odgovoriti na nobeno strokovno vprašanje, ki so jim ga postavili stranski udeleženci. V vlogo predstavnikov Mestne občine Ljubljana pa so se postavljali kar Sandi Rutar ter zaposlene na ministrstvu, ki bi morali biti nepristranski in varuhi javnega interesa. Na to so stranski udeleženci ves čas opozarjali in proti temu odločno protestirali.

Po 7 urah in 20 minutah je bila ustna obravnava prekinjena in se bo po besedah uradnikov ministrstva nadaljevala, čeprav so stranski udeleženci zahtevali da, se zaradi nevarnosti, ki bi jo garažna hiša predstavljala, zaradi nestrokovno pripravljenega projekta ter vseh nezakonitostih v postopku dokončno zaključi in zavrže vlogo za gradbeno dovoljenje.

Še osebno mnenje. Ko se človek udeleži take obravnave, se zgrozi, ko vidi, kako manipulativno in nestrokovno se vodijo ogromni projekti za davkoplačevalski denar ter kako nestrokovno in nezakonito uradniki kot pooblaščeni skrbniki javnega dobrega vodijo te postopke. Lahko samo ponovimo s Hamletom. Res, veliko gnilega je v deželi Slovenski. Hvala Bogu pa je v Sloveniji čedalje več pogumnih in pokončnih ljudi, ki se zavedajo svoje odgovornosti in si prizadevajo, da se to nevzdržno stanje čimprej konča. Hvala vam!

O vseh nadaljnjih dogajanjih vas bomo sproti obveščali.