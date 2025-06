(PREJELI SMO) Helena Kregar: Izrinjanje očeta iz družine je družbeni eksperiment, ki ne koristi ne otroku ne družbi!

Piše: C. R.

Na Odboru za zdravstvo so v začetku junija obravnavali Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (ZZNPOB-A).

Gre za zakonski predlog koalicije, s katerim bi dostop do oploditve z biomedicinsko pomočjo omogočili tudi samskim ženskam in ženskam v istospolnih zvezah. Koalicija v razpravi ni imela posluha za utemeljene argumente, ki predlogu nasprotujejo, in je poudarjala samo, da sledi odločbi ustavnega sodišča.

Razpravljavcem opozicije in zainteresirane javnosti, ki so proti omenjenemu predlogu zakona, s katerim se otrokom jemlje pravica do očeta, so namenili po pet minut časa, da so predstavili svoja stališča, medtem ko so sami imeli časa praktično neomejeno. Prejeli smo nagovor, ki ga je v Državnem zboru povedala Helena Kregar, predsednica Društva katoliških pedagogov Slovenije, in ga objavljamo v celoti:

“Spoštovani, naj začnem s preprosto trditvijo:

Otrok ni pravica. Otrok je dar.

Zakon, o katerem govorimo, bi dal pravico do otroka predvsem ženskam v istospolnih zvezah in samskim ženskam. Otroke bi dobile z biomedicinsko pomočjo brez fizično prisotnega moškega, ki bi bil otrokov oče. Kako in kje bo ta otrok iskal svojega očeta, svoj izvor in svojo identiteto?

