(PREJELI SMO) Danes shod za zaščito pitne vode – trasa kanala C0

Piše: C. R.
Danes, 28. 3., ob 11.00 se je na trasi kanala C0 pri Hipodromu Stožice (najbližji naslov Stožice 28, v bližini konjeniške enote policije), začel shod za zaščito pitne vode.
S shodom želimo preprečiti nezakonito gradnjo kanala C0, ki bi zastrupil vodo, ki jo pije več kot 400.000 ljudi.
- Kanalu C0 med drugimi nasprotujejo gradbeni, hidrološki in naravovarstveni strokovnjaki, Nacionalni inštitut za javno zdravje in zdravniki ter tudi predsednica države.
- Nevarnost kanala C0 pa presega vrednostne delitve levica–desnica. Pitna voda je skupna dobrina.
- Trasa kanala C0 poteka skozi najstrožje vodovarstveno območje z najstrožjim režimom varovanja — depresijskim lijakom vodarne Kleče, kjer je zbirališče pitne vode za Ljubljano. Če se to zbirališče zastrupi, Ljubljana ostane brez pitne vode v pipah.
- Presoja vplivov na okolje ni bila opravljena.
- Projekt so razbili na 8 manjših enot, da vsaka zgleda kot manjši nezahteven objekt.
- Ob gradnji kanala C0 varnostne službe Zorana Jankovića pretepajo lastnike zemljišč in jim grozijo.
Vir: Aleš Primc