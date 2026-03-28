(PREJELI SMO) Danes shod za zaščito pitne vode – trasa kanala C0

Piše: C. R.

Danes, 28. 3., ob 11.00 se je na trasi kanala C0 pri Hipodromu Stožice (najbližji naslov Stožice 28, v bližini konjeniške enote policije), začel shod za zaščito pitne vode.

S shodom želimo preprečiti nezakonito gradnjo kanala C0, ki bi zastrupil vodo, ki jo pije več kot 400.000 ljudi.

Kanalu C0 med drugimi nasprotujejo gradbeni, hidrološki in naravovarstveni strokovnjaki, Nacionalni inštitut za javno zdravje in zdravniki ter tudi predsednica države. Nevarnost kanala C0 pa presega vrednostne delitve levica–desnica. Pitna voda je skupna dobrina. Trasa kanala C0 poteka skozi najstrožje vodovarstveno območje z najstrožjim režimom varovanja — depresijskim lijakom vodarne Kleče, kjer je zbirališče pitne vode za Ljubljano. Če se to zbirališče zastrupi, Ljubljana ostane brez pitne vode v pipah. Presoja vplivov na okolje ni bila opravljena. Projekt so razbili na 8 manjših enot, da vsaka zgleda kot manjši nezahteven objekt. Ob gradnji kanala C0 varnostne službe Zorana Jankovića pretepajo lastnike zemljišč in jim grozijo.

Vabljeni!

Vir: Aleš Primc