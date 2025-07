Predsednik SDS Janez Janša po petkovem fiasku vladajočih glede referenduma o obrambnih izdatkih: Dol z nesposobno in razglašeno vlado!

Piše: M. B.

Predsednik SDS Janez Janša meni, da je lahko razprava pred posvetovalnim referendumom o obrambnih izdatkih, ki ga je DZ izglasoval včeraj, “priložnost za popravni izpit, ki mora strezniti vladajoče ter skrajšati njihov škodljiv mandat”.

Janša je na omrežju X zapisal, da je referendum posvetovalne narave, zato ne bo imel pravnih posledic, bo pa imel politične posledice.

Meni, da je razprava o dvigu obrambnih izdatkov še kako potrebna, referenduma samega pa da “zaradi dvojne igre vladajočih itak ni možno dobiti, na neveljavno glasovnico pa je zato treba preprosto napisati ‘dol z nesposobno in razglašeno vlado!'”.

Janša je izpostavil, da se vlada Roberta Goloba ni sposobna uskladiti niti med sabo, kaj šele z opozicijo. Medtem je bila vlada pod vodstvom Janeza Drnovška ob vstopu Slovenije v Nato leta 2004 pripravljena sodelovati z opozicijo, je spomnil.

Zapisal je, da zdajšnja vlada o “enormnem povečanju obrambnih izdatkov” pred vrhom Nata ni sklicala niti seje Sveta za nacionalno varnost niti koordinacije parlamentarnih strank.

Stranka SDS se po besedah Janše zaveda, da je varnost Evrope in z njo Slovenije bistveno nižja kot pred desetletji. Meni tudi, da je kolektivna obramba Nata učinkovitejša in cenejša od samoobrambe. Zapisal je tudi, da je vlada dolžna graditi nacionalni obrambni in varnostni sistem tako, da bo prvenstveno zagotavljal varnost Slovenije.

Referendumska kampanja, ki si jo je “manipulativno zakuhala vladna koalicija sama, naj bo zato porabljena za racionalno, pa čeprav zapoznelo razpravo o sicer izjemno pomembni temi”.

Janša se je v odzivu dotaknil tudi resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (SV) do leta 2040, ki jo je DZ že sprejel. Meni, da gre za slab dokument, ki ne opravičuje takšnega povečanja sredstev. Resolucija sicer predvideva dva odstotka BDP za obrambno in varnostno politiko do konca leta. Izdatke bodo do leta 2030 postopoma povečevali, in sicer do tri odstotke BDP.

Prav tako vlada ne pove, kako naj bi pridobili skupno do 40.000 pripadnikov SV, kot jih predvideva resolucija, je še poudaril Janša.

Janša je na omrežju X še zapisal: »SDS se zaveda:

1. da je varnost Evrope in z njo Slovenije bistveno nižja kot pred desetletji, kajti v dveh desetletjih tega stoletja smo lastne kapacitete zanemarili in postali strateško odvisni od cenenih energetskih virov iz Rusije, industrijskih izdelkov iz Kitajske in od ameriškega obrambnega dežnika. Brez tega Putin ne bi napadel Ukrajine;

2. da je kolektivna obramba v NATO učinkovitejša in cenejša, kot če se braniš sam, tako kot smo se morali ob agresiji JLA leta 1991, vendar te nihče ne bo branil, če se nisi sposoben braniti tudi sam;

3. da obljube zaveznikom državo obvezujejo ne glede na to, katera vlada jih daje;

4. da levičarska vlada ni sposobna racionalno porabiti 20% proračuna za obrambo, kar so jasno dokazali z resolucijo;

5. da je slovenska vlada dolžna graditi nacionalni obrambni in varnostni sistem tako, da bo prvenstveno zagotavljal varnost Slovenije in šele nato vse drugo;

6. da se lahko šele potem – ko bomo vedeli tudi, koliko vojakov, kdaj in kako jih bomo zagotovili – racionalno odločamo, koliko denarja za obrambo res potrebujemo in kdaj. Referendumska kampanja, ki si jo je manipulativno zakuhala vladna koalicija sama, naj bo zato porabljena za racionalno, pa čeprav zapoznelo razpravo o sicer izjemno pomembni temi.«

JCK: Z referendumom bodo maske padle

Za vodjo poslancev NSi Janeza Ciglerja Kralja je izid glasovanja za referendum “zaključek farse Golobove koalicije o obrambnih izdatkih”.

46 : 42 za referendum je zaključek farse Golobove koalicije glede obrambnih izdatkov.

Če se ne morejo zmeniti znotraj in ljudem lažejo, bodo z referendumom maske padle.

NSi je odločno za članstvo v NATO, levi naj se pa zdaj razgalijo.

Kot je zapisal na omrežju X, je NSi odločno za članstvo v Natu. “Če se ne morejo zmeniti znotraj in ljudem lažejo, bodo z referendumom maske padle,” je zapisal glede levice.



Anže Logar: »Robert Golob ni državnik«

Na napoved Gibanja Svoboda, da bodo vložili predlog za posvetovalni referendum o članstvu Slovenije v Natu, se je odzval tudi poslanec in predsednik Demokratov Anže Logar, ki je zapisal, da Robert Golob s tem dokazuje, da ni državnik. Referendum o izstopu iz zveze Nata po njegovem mnenju ni le neodgovoren, pač pa tudi nevaren. “Nevaren za globalno umeščenost naše države, za njeno mednarodno verodostojnost in za stabilnost regije,” je zapisal v odzivu, ki so ga posredovali iz stranke.

Kot je še dodal, gre za politični eksperiment brez primere, ki odpira vrata skrajnostim. “Medtem ko sta se zvezi Nato nedavno z razlogom pridružili Finska in Švedska, bo v Sloveniji potekala razprava o izstopu, v času, ko nedaleč stran od nas poteka ruska agresija na Ukrajino,” je opozoril. Z današnjim dogajanjem v DZ je slovenska politika po njegovih besedah dosegla novo dno, katere prva žrtev je kredibilnost Slovenije na mednarodni sceni. “Namesto resnega in odgovornega odnosa do varnostnih vprašanj smo priča razpravam, ki spodkopavajo zaupanje naših zaveznikov in postavljajo pod vprašaj temelje zunanje politike,” je še poudaril.

Sprejet predlog za razpis referenduma

DZ je včeraj s 46 glasovi za in 42 proti sprejel predlog Levice za razpis posvetovalnega referenduma o povišanju obrambnih izdatkov. Soglasno so ga podprli še v SD, SDS in NSi. Glas v podporo referendumu sta prav tako oddala samostojna poslanca Dejan Kaloh in Mojca Šetinc Pašek ter poslanec iz vrst Demokratov Tine Novak. Proti so bili vsi poslanci največje vladne stranke Svoboda, ob tem pa še poslanca Eva Irgl in Logar iz vrst Demokratov ter samostojni poslanec Miha Kordiš.

Po včerajšnji odločitvi DZ RS, ki je večinsko podprl posvetovalni referendum o dvigu obrambnih izdatkov, v Gibanju Svoboda napovedujejo predlog posvetovalnega referenduma o članstvu Slovenije v Natu.