Predlog sprememb financiranja zasebnih vrtcev je trojanski konj!

Piše: slošolar.si

Iniciativa staršev otrok v zasebnih vrtcih nasprotuje določbam v predlogu novele zakona o vrtcih, ki posegajo v sofinanciranje zasebnih vrtcev, in pojasnjujejo, da gre za trojanskega konja. Namen spremembe je postopna ukinitev možnosti subvencije za otroke v zasebnih vrtcih in postopna ukinitev zasebnih vrtcev, je dejal vodja iniciative Gregor Bezenšek.

Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil Bezenšek, se v predlagani noveli ohranja možnost podelitve koncesije vrtcem. Vendar se to v praksi ne bo dogajalo, saj se tudi sedaj občine za to odločajo zelo redko in je v Sloveniji zgolj 25 vrtcev s koncesijo. Sicer se bo ohranilo trenutno veljavno sofinanciranje otrok v obstoječih zasebnih vrtcih, a je določba pisana na tak način, da bo otežila delovanje zasebnih vrtcev in privedla do njihovega zapiranja.

Poudaril je, da se zelo diskriminatorno omejuje število otrok, ki imajo pravico do sofinanciranja obiskovanja zasebnega vrtca, saj bo lahko v zasebnem vrtcu subvencioniranih samo toliko otrok, za kolikor bo imel določen zasebni vrtec na dan sprejetja zakona sklenjenih pogodb s posameznimi občinami. Hkrati pa bodo do sofinanciranja upravičeni samo otroci iz tistih občin, s katerimi ima zasebni vrtec na dan sprejetja tega zakona sklenjeno pogodbo, je pojasnil.

