Pred ameriško ambasado v Ljubljani se bodo danes zvečer poklonili umorjenemu Charlieju Kirku

Piše: A. H. (Nova24TV.si)

Danes ob 19. uri bo pred ameriško ambasado v Ljubljani potekal solidarnostni zbor v spomin na ameriškega konservativnega aktivista Charlieja Kirka, ki je včeraj, tragično izgubil življenje v atentatu na kampusu Utah Valley University.

“10. september 2025 je datum, ki se ga bo svet za vedno zapomnil. Charlie Kirk je moral zapustiti ta svet, ker si je želel dialoga in je mel drugačno mnenje. In za nekatere je to nesprejemljivo,” so zapisali v Društvu Nova smer, ki je tudi pobudnik shoda.

“Atentat nanj nas je vse pretresel. Danes vidimo z dneva v dan več nasilja in nestrpnosti, sploh do drugačnih mnenj. Ampak Charlie je verjel, da se moramo boriti za tisto, v kar verjamemo. Naj njegova dejanja živijo naprej. Charlie,” počivaj v miru, so še dodali v objavi na družbenih omrežjih.

Društvo, ustanovljeno aprila letos, povezuje mlade s konservativnimi vrednotami in se zavzema za aktivno državljanstvo ter boj proti “progresivnim trendom”.