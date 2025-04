Prebilič se že ponuja za mandatarja, Matjaž Han pa ga noče

Piše: Moja Dolenjska

Nekdanji kočevski župan Vladimir Prebilič, ki bi ga, kot vse kaže, botri na politični levici javnosti radi podtaknili kot še en nov obraz, je nedavno za nekatere medije povedal, da se z nekaterimi nosilci nekaterih političnih opcij že pogovarja, da bi bil kandidat za mandatarja na levi sredini.

A za zdaj, kot kaže, na levici za to ni zanimanja, poroča portal Info360.

V Gibanju Svoboda so na vprašanje portala, ali bi bili Prebiliča pripravljeni podpreti kot skupnega mandatarja levice, odgovorili le na splošno, in sicer, “da vsaka demokratična družba omogoča nastanek in razvoj različnih političnih pobud”. Tudi na Levici bolj kot ne hladno odgovarjajo, da Prebilič z njihovo stranko ni vzpostavil stika glede morebitnega iskanja podpore, kar bi bil predpogoj vsakršnega sodelovanja.

Zelo jasno pa se je proti Prebiliču izrekel predsednik SD Matjaž Han. “Nisem naklonjen ideji, da bi stranka, ki jo vodim, podprla Vladimirja Prebiliča kot kandidata za mandatarja. Dokler bom jaz predsednik SD, podpore Prebiličevi ideji ne bo. To je tako, kot da želi, da mu zgradimo avtocesto, da se bo po njej lagodno popeljal do funkcije predsednika vlade,” je bil jasen Han.

Han se ne strinja z oceno, da je Prebilič rešitelj leve sredine, pač pa meni, da bi levosredinsko volilno telo s svojim vstopom na slovenski politični parket drobil. Prebiliču v mandatarski funkciji po volitvah niso naklonjeni niti v poslanski skupini stranke SD.